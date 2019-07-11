У Криму на берег винесло труп: загиблим виявився зниклий кримський татарин

На одному з пляжів селища Миколаївка Сімферопольського району після шторму море винесло на берег тіло чоловіка з прив’язаною до шиї гірей. З’ясувалося, що це 61-річний кримський татарин Рашид Ягъяєв, який пропав в окупованому Криму в квітні 2019 року.

Про це повідомляють власні джерела телеканалу ATR.

«Знайдений на березі в Миколаївці — це Рашид Ягъяєв. Труп вже розкладався, ледве витягли. Голова та кисті відокремилися від тіла», — повідомило джерело, близьке до сім’ї загиблого.

Повідомляється, що якщо рідним вдасться до вечора забрати тіло, то дженазе (похорон) відбудеться сьогодні, 9 липня, у мікрорайоні Кам’янка в Сімферополі.

Також джерело зазначило, що Рашид Ягъяєв був підприємцем, в Криму у нього були торгові точки і склади.

Раніше повідомлялося, що на одному з пляжів селища Миколаївка Сімферопольського району після шторму на берег винесло труп чоловіка в діловому костюмі з прив’язаною до шиї гірей. За даними кримських ЗМІ, тіло явно пролежало у воді довгий час, так як по пляжу поширився нестерпний запах.

Нагадаємо, про зникнення 61-річного кримського татарина Рашида Ягъяева в окупованому Криму стало відомо 25 квітня 2019 року.