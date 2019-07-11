В кінотеатрах можна подивитися шість нових фільмів

В українських кінотеатрах з 11 липня можна подивитися шість нових прем’єр: французьку пригодницьку стрічку, бойовику, кримінальну драму, трилер, сімейний пригодницький фільм. Якщо не знаєте, що подивитися в кіно, то пропонуємо добірку – список фільмів, які покажуть в кіно на цьому тижні.

«Пригоди Ремі»

Це екранізація повісті Гектора Мало «Без сім’ї». Дія відбувається у Франції в XIX столітті. Головний герой – 10-річний сирота Ремі. Хлопчик знайомиться зі старим бродячим артистом і вирушає з ним в чудові пригоди по країні. Разом з песиком і мавпочкою Ремі розважає публіку фокусами та піснями. Останнє виходить у хлопчиська найкраще, його голос просто заворожує. Але довго так тривати не може: Ремі опиняється в небезпеці, оскільки хтось не хоче, щоб таємниця народження дитини відкрилася.

«Водій для копа/Алі, рулі»

Стю працює водієм таксі Über і одного разу до нього сідає незвичайний пасажир. Коп Вик – на завданні, він переслідує жорстокого вбивцю. Стю виявляється впутанным в погоню і небезпечні для життя пригоди. Виходячи вранці на роботу, Стью і уявити не міг, чим закінчиться цей день. До того ж, Стью треба зберегти свій 5-зірковий водійський рейтинг.

«Мистецтво обману»

Історія про Івана, який у певних колах вважається фахівцем високого класу в області антикваріату. Ось тільки діяльність Івана незаконна, він краде предмети мистецтва з елітних особняків Лос-Анджелеса. Незважаючи на те, що «бізнес» дуже успішний, чоловік хоче все кинути і почати нове життя. Незабаром Іван знайомиться з Елізою – актрисою, у якій виявляється купа боргів. Ці двоє об’єднуються, щоб провернути останню операцію і вийти з гри.

“План втечі 3”

Продовження фільму про Рея Бреслине – взломщике в’язниць. В цей раз йому і команді професіоналів належить відшукати выкраденную дочка бізнесмена з Гонконгу. Батько дівчини – один Бреслина і йому у що б то не стало треба витягнути укладену з самої секретної в’язниці США – «Диявольською станції». Нитки розслідування приводять Бреслина до сина його старого ворога, який саме так вирішив помститися йому за старі образи.

«Хижаки/Капкан»

Жахливий ураган мчить на Флориду і накриває штат. Населення в терміновому порядку евакуювали. Ігноруючи застереження рятувальників Хейлі Келлер змушена відправиться в епіцентр стихії, адже десь там її батько. Незважаючи на те, що рівень води досягає критичної позначки, Хейлі вважає себе зобов’язаною врятувати рідну людину. Незабаром вона опиняється в капкані затопленого будинку. Але дівчина й уявити собі не могла, що тепер боротися треба не зі стихією, а гігантськими алігаторами, які вибралися на свободу і плавають у водах в пошуку прожитку.

«Зоопарк»

Джордж Холл відкриває в столиці Північної Ірландії – Белфасті зоопарк. Це не те місце, де тварин утримують в нелюдських умовах. Тут про них щиро піклуються. В зоопарку живуть жирафи, леви, гієни, ведмеді і слони. Улюбленець сім’ї Хол – слоненя Бастер. Особливо прив’язаний до слона хлопчик Томмі. Але світові загрожує небезпека, почалася Друга світова війна і батько сімейства їде воювати. Захистити зоопарк більше нікому, віддають наказ про знищення всіх тварин. Що було зроблено…Але Томмі вдається врятувати Бастера, тепер завдання – зберегти одному життя.

Нагадаємо, в українських кінотеатрах з 4 липня кіномани можуть подивитися п’ять нових прем’єр: фантастичну стрічку, драму, британський кримінальний трилер, французьку комедію і дитячий анімаційний фільм.