Володіння державною мовою Російської Федерації підтверджується сертифікатом носія російської мови. Підстави його отримання регулюються ч 2.1 ст. 14 №62-ФЗ від 31.05.2002 «Про громадянство Російської Федерації». Які потрібні документи на НРЯ і як заповнити заяву, розглянемо нижче.
Документи, що подаються до комісії
Пакет документів готується заздалегідь, крім заяви на отримання статусу носія. Його заповнення відбувається в день подання. Підставою видачі рішення про визнання НРЯ будуть наступні документи:
- Загальногромадянський паспорт або інший документ, що його замінює та посвідчує особу. До нього додайте нотаріально завірений переклад;
- Віза, міграційна картка або інший документ, який служить підставою вашого законного перебування на території держави;
- Для підтвердження зв’язків з ріднею буде потрібно документ про шлюб або народження, можливо, доведеться звернутися в архів для докази родинних підстав;
- Архівна довідка або картка реєстрації, яку можна прикласти в якості обґрунтування свого проживання або проживання родича на даний момент, або в минулому;
- Заповнити форму подачі заяви на статус носія;
- Фотографія.
Нотаріально завірений переклад повинен бути у всіх подаються до комісії на розгляд документів.
Форма заяви про визнання носієм російської мови. Правильність внесення даних
Затверджена нормативно-правовим актом форму, відсутній. Відділення ГУМВС РФ запропонує свій бланк для внесення необхідних відомостей.
- Бланк заяви видається при подачі необхідних документів. У нього вклеюється фотокартка і першим пунктом зазначаються всі основні дані заявника (ПІБ, дата і місце народження, належність до громадянства).
- Наступний пункт відображає місце і час навчання, трудову діяльність та факти, які підтверджують проживання на території держави РФ.
- Вкажіть документи, які можуть підтвердити вивчення російської мови (Якщо є! Наприклад, атестат про закінчення школи в СРСР або РСФРС, або РФ).
- В одному з пунктів вкажіть відомості, що вказують на постійне проживання вас або родичів на території РФ, РРФСР, СРСР. Якщо прізвище змінювалася, відмітьте цей факт.
- Опишіть самих родичів і ступеня спорідненості з ними, їх ПІБ, адресу, де проживають, і громадянство.
- Підтвердіть в одному з пунктів, що ваше перебування на даний момент законно – вкажіть документ та його реквізити, хто видав.
- В самому кінці бланка напишіть адресу проживання в даний момент, перерахуйте представлені документи і підпишіть згоду на обробку персональних даних.
- Дата і підпис завершують заповнення заяви.
Заява на отримання НРЯ заповнюється просто. Але щоб його подати, буде потрібно час на збір і підготовку інших необхідних документів. Дізнайтеся більше деталей про пакет документів на НРЯ з цього матеріалу: https://101urist.com/migratsiya-i-grazhdanstvo/poddanstvo/poryadok-polucheniya/sposoby/v-uproshhennom-poryadke/nositeli-russkogo-yazyka/neobhodimye-dokumenty-dlya-protsedury.html