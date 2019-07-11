Володіння державною мовою Російської Федерації підтверджується сертифікатом носія російської мови. Підстави його отримання регулюються ч 2.1 ст. 14 №62-ФЗ від 31.05.2002 «Про громадянство Російської Федерації». Які потрібні документи на НРЯ і як заповнити заяву, розглянемо нижче.

Документи, що подаються до комісії

Пакет документів готується заздалегідь, крім заяви на отримання статусу носія. Його заповнення відбувається в день подання. Підставою видачі рішення про визнання НРЯ будуть наступні документи:

Загальногромадянський паспорт або інший документ, що його замінює та посвідчує особу. До нього додайте нотаріально завірений переклад;

Віза, міграційна картка або інший документ, який служить підставою вашого законного перебування на території держави;

Для підтвердження зв’язків з ріднею буде потрібно документ про шлюб або народження, можливо, доведеться звернутися в архів для докази родинних підстав;

Архівна довідка або картка реєстрації, яку можна прикласти в якості обґрунтування свого проживання або проживання родича на даний момент, або в минулому;

Заповнити форму подачі заяви на статус носія;

Фотографія.

Нотаріально завірений переклад повинен бути у всіх подаються до комісії на розгляд документів.

Форма заяви про визнання носієм російської мови. Правильність внесення даних

Затверджена нормативно-правовим актом форму, відсутній. Відділення ГУМВС РФ запропонує свій бланк для внесення необхідних відомостей.

Бланк заяви видається при подачі необхідних документів. У нього вклеюється фотокартка і першим пунктом зазначаються всі основні дані заявника (ПІБ, дата і місце народження, належність до громадянства).

Наступний пункт відображає місце і час навчання, трудову діяльність та факти, які підтверджують проживання на території держави РФ.

Вкажіть документи, які можуть підтвердити вивчення російської мови (Якщо є! Наприклад, атестат про закінчення школи в СРСР або РСФРС, або РФ).

В одному з пунктів вкажіть відомості, що вказують на постійне проживання вас або родичів на території РФ, РРФСР, СРСР. Якщо прізвище змінювалася, відмітьте цей факт.

Опишіть самих родичів і ступеня спорідненості з ними, їх ПІБ, адресу, де проживають, і громадянство.

Підтвердіть в одному з пунктів, що ваше перебування на даний момент законно – вкажіть документ та його реквізити, хто видав.

В самому кінці бланка напишіть адресу проживання в даний момент, перерахуйте представлені документи і підпишіть згоду на обробку персональних даних.

Дата і підпис завершують заповнення заяви.

Заява на отримання НРЯ заповнюється просто. Але щоб його подати, буде потрібно час на збір і підготовку інших необхідних документів. Дізнайтеся більше деталей про пакет документів на НРЯ з цього матеріалу: https://101urist.com/migratsiya-i-grazhdanstvo/poddanstvo/poryadok-polucheniya/sposoby/v-uproshhennom-poryadke/nositeli-russkogo-yazyka/neobhodimye-dokumenty-dlya-protsedury.html