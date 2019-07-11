Масові погроми у Стамбулі. Городяни нападають на сирійських біженців (ВІДЕО)

У Стамбулі місцеві жителі влаштували масові протести через економічну кризу, яку викликало утримання сирійських біженців за рахунох місцевих бюджетів. Стамбульці нападають на біженців та трощать їх авто та крамниці. Про це йдеться в репортажі каналу 112.ua, передає Zrada.today.

Городяни нападають на сирійських біженців – трощать їх магазини і залякують. Напруга на вулицях зросла – через економічну кризу. Адже утримує біженців – місцева влада.

Поки місцеві жителі в соцмережах обговорюють міграційну політику Туреччини, чиновники обіцяють повернути переселенців на батьківщину.