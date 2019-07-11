Розпил заводів: Микола Беззубенко з Сергієм Семочко та одіозним забудовником Столаром захоплювали державні підприємства

Вадим Столар може й не выдповість за рейдерські захоплення державних підприємств, а от СБУшні мільйонери Микола Беззубенко з Сергієм Семочко на разі вже підгоріли. Тож знайомимося з добродіями, що розкрадають державу та лізуть у наш з Вами гаманець – Микола Васильович Беззубенко, Сергій Семочко та Вадим Столар.

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Ця трійця зуміла захопити не тільки дорогі землі та заводи, але й стратегічні державні підприємства та зробила це доволі швидко. На разі Миколі Васильовичу Беззубенко та Сергієві Семочку вже пред’явлені обвинувачення. Вадим Столар, як завжди може вийти сухим з мутної води корупції, пише відання СокальІнфо.

Тож сама історія доволі стисло. Знані діячі корупційного спруту Беззубенко Микола Васильович, Семочко Сергій, Вадим Столар зуміли створити свою Якудзу серед рейдерів. Саме ці одіозні персонажі можуть одними з перших сісти за грати після виборів, так як причин для цього більш ніж достатньо, пише ОРД.

Ця стаття присвячується «боротьбі» зі злочинністю окремих чиновників Служби безпеки України, їх зв’язкам зі столичним олігархатом та брутальному «віджиму» державного майна та землі за їх сприяння.

Розпочнемо нашу розповідь з «відомих» особистостей СБУ, а саме Беззубенка Миколи Васильовича та Семочка Сергія Олексійовича.

Беззубенко – доволі молодий, однак досить успішний менеджер у системі СБУ. Зокрема, обіймає посаду начальника одного з управлінь Главку захисту економіки СБУ. До цього працював в УСБУ у м. Києві разом із Сергієм Семочком – скандально відомим борцем із закупівлями медичних препаратів гемодіалізу.

Вищевказані «служителі закону» та «борці за національну безпеку» є героями низки журналістських розслідувань. Тому хочемо розповісти про ще одну схему за участю Беззубенка та Семочка.

Використовуючи свої зв’язки серед бізнесу в особі київського бізнесмена і будівельника Вадима Столара та керівника одного з департаментів Міністерства економічного розвитку і торгівлі України Перевезенцева, Беззубенко та Семочко організували «віджим» державних підприємств та земельних ділянок, що знаходяться у сфері управління міністерства.

Перевезенцев перебуває у тісних стосунках з екс-президентом України Петром Порошенком та призначений останнім для вирішення кадрових питань Міністерства.

Схема полягає у наступному. Стосовно керівників підприємств Мінекономрозвитку під чутливим керівництвом Беззубенка порушувалися кримінальні справи. За таких обставин Перевезенцев звільняв їх із займаних посад та призначав «своїх» людей.

Далі новопризначені директори доводили підприємства до банкрутства, що дало змогу за безцінь відчужувати їх в інтересах пана Столара, а також незаконно віддавати йому державні землі під будівництво житлових комплексів.

Одним із яскравих прикладів є завод «Електронмаш», де у 2018 році директором призначено Єфіменка С.М.

Стосовно колишнього керівника Беззубенком та Головним слідчим управлінням СБУ порушено кримінальне провадження № 22017000000000360, в рамках якого накладено арешт на цілісний майновий комплекс – дитячий оздоровчий табір, що розташований за адресою м. Київ, вул. Юнкерова, буд. 16 (Пуща-Водиця) загальною площею 8330,00 кв. м.

Згодом Єфименка переведено на посаду директора ДП «Діпроверф», іншого більш цікавішого державного підприємства Мінекономіки. Про його міграції по державним підприємствам можна подивитися тут.

Директора ДП «Київмашсервіс» Якобчука О.В. взагалі було відсторонено від посади за допомогою Беззубенка слідчими Голосіївської нацполіції в рамках кримінального провадження.

Резюмуючи описані факти, хочеться сказати, що таким людям, як Беззубенко та Семочко, не місце в системі правоохоронних органів. Замість захисту національних інтересів, економічного потенціалу держави та підтримки авторитету СБУ, вони ганебно віджимають державне майно. Їх дії плюндрують честь офіцерського мундиру.