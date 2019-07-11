У Греції виявлені найдавніші за межами Африки людські останки

Команда антропологів з Німеччини, Греції та Великобританії встановила, що представники Homo Sapiens мігрували з Африки до Євразії на 160 тисяч років раніше, ніж довгий час вважалося у світовому науковому співтоваристві.

Результати цього сенсаційного відкриття опублікував міжнародний науковий журнал Nature.

Насправді, об’єктами новітнього дослідження стали фрагменти двох черепів, знайдених изыскателями на Пелопоннесі ще 40 років тому. Технологій того часу було не під силу встановити точний вік знахідок, стан яких, до того ж, було жалюгідним. Їх автоматично визнали належать неандертальцям і поклали на полицю музейного сховища в Афінах.

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Греція (Грецька Республіка) – держава в Південній Європі.

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Столиця – Афіни

Найбільші міста: Афіни, Салоніки, Патри, Лариса

Форма правління – Парламентська республіка

Територія – 131 957 км2 (95-я в світі)

Населення – 10,77 млн чол. (75-я в світі)

Офіційна мова – грецька

Релігія – православ’я

ІЛР – 0,865 (29-я в світі)

ВВП – $235,5 млрд (45-я в світі)

Валюта – євро

Межує з Албанією, Македонією, Болгарією, Туреччиною

Тепер же в Тюбінгенському університеті (Німеччина) були використані алгоритми, що дозволили відновити об’ємну форму черепів. А ще, заміривши частки ізотопів урану і торію в скам’янілих знахідки, дослідники нарешті встановили точний вік.

Висновки по першому черепу не викликали особливих емоцій: скам’янілість належала неандертальцеві, що проживало на цій території близько 170 тисяч років тому. Це цілком відповідало ранні уявлення науки про час проживання цих прадавніх людей у Європі.

А ось останки другого черепа якраз і стали причиною сенсації, так як їм, на думку вчених, – понад 210 тисяч років. Більш округлий череп, що володіє ознаками перших Homo Sapiens, належав кроманьйонцеві.

Антропологи припускають, що проживання цих людей в найдавніші часи саме в Греції пояснюється тодішнім м’яким і теплим кліматом цієї місцевості.

На думку автора дослідження, професора Кріса Стрингера з лондонського Музею природної історії, відкриття свідчить про те, що наші предки неодноразово намагалися просунутися з Африки на північ і захід. Але, мабуть, далеко не завжди ці міграції закінчувалися успішно.

На даний момент це – перше свідчення того, що людина мігрував з Африки до Євразії несподівано рано. Фрагмент другого черепа на 30 тисяч років древнє останків Homo Sapiens, виявлених не так давно в Ізраїлі. Також він на 150 тисяч років старше останків кроманьйонців, виявлених у свій час в румунській печері і вважалися кістками перших європейських людей.

Що стосується інших, щодо нових знахідок, то у 2015 році в Китаї були виявлені скам’янілості людини, яким приблизно від 80 до 120 тисяч років.

За матеріалами BBC

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