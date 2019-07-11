Верховна Рада прийняла новий Виборчий кодекс. Що він передбачає?

Сьогодні, 11 липня Верховна Рада прийняла новий Виборчий кодекс з усіма правками від Черненка. За проголосувало 230 народних депутатів.

Верховна Рада нарешті дозріла, аби змінити систему виборів народних депутатів. Однак, голосування до Верховної ради за новим виборчим кодексом, відбудеться тільки на наступних парламентських виборах. Він не буде діяти На позачергових виборах, які мають пройти вже 21 липня.

Що передбачає новий виборчий кодекс.

На заміну пропорційній системі із закритим партійним списками та мажоритаркою прийдуть відкриті партійні списки з регіональними округами.

Відтак замість понад двохсот одномандатних округів, буде 27 регіональних.

У кожному окрузі партія формуватиме свій список кандидатів. І партія, і кандидати отримають свої порядкові номери, щоб виборці їх не забули, усі списки повісять в кожній кабінці.

В бюлетені буде лише дві графи: “Номер партії, за яку віддаєте свій голос” та “Номер кандидата у народні депутати з партійного списку”. У них треба буде записати порядковий номер партії, та кандидата з неї. Якщо кандидат у народні депутати набере відповідну кількість голосів виборців, він зможе переміститися вверх по списку, або навпаки опуститися вниз.



Приклад бюлетеня за новим Виборчим кодексом

Депутатські мандати розподілятимуть пропорційно за результатами виборів. Чим більша підтримка партії, тим більше мандатів вона отримає. Місця у сесійній залі займуть ті кандидати, які отримали найбільшу підтримку в своєму регіоні.

Загальнонаціональна виборча квота забезпечує однакову ціну мандату і послаблює вплив адмінресурсу і підкупу,

– зазначив народний депутат, співавтор Виборчого кодексу Олександр Черненко.

Прохідний бар’єр знизиться з 5 до 4%, тому більше партій зможуть потрапити до парламенту. Повідомляє сайт 24tv.