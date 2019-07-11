Під Києвом вантажівка насмерть збила молоду жінку (фото)

За дві доби на Київщині сталося три ДТП, з них – дві із наїздом на пішоходів, є загиблі. У всіх випадках водії виявилися тверезими. Про це повідомили у відділі комунікації поліції в Київській області.

Ввечері 9 липня, сталася аварія поблизу автобусної зупинки с. Зелений яр, в межах Кагарлицького району. Водій легковика Renault рухаючись в бік м. Богуслав здійснив наїзд на пішохода віком близько 30-35 років. Від отриманих травм пішохід загинув місці аварії.

Того ж вечора на автодорозі між селами Ташань та Горбані Переяслав-Хмельницького району сталася ДТП за участю легковика Skoda, в салоні якого перебувало двоє чоловіків. Водій на заокругленні дороги не впорався з керуванням. Внаслідок цього допустив виїзд на узбіччя, де відбулося зіткнення з деревом. Один чоловік від отриманих травм загинув на місці, інший учасник без свідомості доставлений у лікарню.

Другий наїзд на пішохода із фатальними наслідками відбувся сьогодні вночі. Водій вантажівки Volvo, рухаючись по автодорозі Київ-Харків в бік Києва, допустив наїзд на пішохода, який рухався по проїжджій частині в попутному напрямку з автомобілем. Потерпіла – жінка віком близько 35 років. Від отриманих травм вона загинула на місці.