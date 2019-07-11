Знову гречка і рекламні календарі: у Одесі кандидат в нардепи “обдаровував” виборців

Одеська поліція припинила роздачу “подарунків” під час передвиборчого процесу.
“На
спецлінію “102” надійшло повідомлення про здійснення підкупу майбутніх
виборців, шляхом надання безкоштовних продуктів харчування від імені
одного з кандидатів у депутати. На
місці мешканець багатоповерхівки розповів поліцейським, що побачив як
невідомі особи вивантажують з “Газелі” до парадного будинку пакети з
продуктами. Коли чоловік поцікавився підставами таких дій, невідомі сіли
до авто та поїхали у невідомому напрямку. Вказані пакети поліцією
вилучені”, – йдеться у повідомленні поліції Одеси.
Отримавши
вищевказану інформацію, правоохоронці почали обстежувати територію
району. У сусідньому дворі поліцейські виявили вантажівку, водія без
документів на транспортний засіб та жінку зі списком переліку мешканців
будинку, неподалік розташованого. З машини було вилучено понад сотні
пакетів з продуктами харчування та листівками у вигляді календарів з
зображенням одного з кандидатів у народні обранці.
“За вказаним фактом поліцією розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 160 (підкуп виборця, учасника референдуму)
Кримінального кодексу України, – розповів начальник Таїровського
відділення поліції Сергій Волков. – Наразі приймаються заходи щодо
притягнення до кримінальної відповідальності осіб, які роздавали
незаконні “подарунки” громадянам”.