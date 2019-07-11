Знову гречка і рекламні календарі: у Одесі кандидат в нардепи “обдаровував” виборців

Одеська поліція припинила роздачу “подарунків” під час передвиборчого процесу.

“На

спецлінію “102” надійшло повідомлення про здійснення підкупу майбутніх

виборців, шляхом надання безкоштовних продуктів харчування від імені

одного з кандидатів у депутати. На

місці мешканець багатоповерхівки розповів поліцейським, що побачив як

невідомі особи вивантажують з “Газелі” до парадного будинку пакети з

продуктами. Коли чоловік поцікавився підставами таких дій, невідомі сіли

до авто та поїхали у невідомому напрямку. Вказані пакети поліцією

вилучені”, – йдеться у повідомленні поліції Одеси.

Отримавши

вищевказану інформацію, правоохоронці почали обстежувати територію

району. У сусідньому дворі поліцейські виявили вантажівку, водія без

документів на транспортний засіб та жінку зі списком переліку мешканців

будинку, неподалік розташованого. З машини було вилучено понад сотні

пакетів з продуктами харчування та листівками у вигляді календарів з

зображенням одного з кандидатів у народні обранці.

“За вказаним фактом поліцією розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 160 (підкуп виборця, учасника референдуму)

Кримінального кодексу України, – розповів начальник Таїровського

відділення поліції Сергій Волков. – Наразі приймаються заходи щодо

притягнення до кримінальної відповідальності осіб, які роздавали

незаконні “подарунки” громадянам”.