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Знову гречка і рекламні календарі: у Одесі кандидат в нардепи “обдаровував” виборців

11.07.2019

Одеська поліція припинила роздачу “подарунків” під час передвиборчого процесу.

“На
спецлінію “102” надійшло повідомлення про здійснення підкупу майбутніх
виборців, шляхом надання безкоштовних продуктів харчування від імені
одного з кандидатів у депутати. На
місці мешканець багатоповерхівки розповів поліцейським, що побачив як
невідомі особи вивантажують з “Газелі” до парадного будинку пакети з
продуктами. Коли чоловік поцікавився підставами таких дій, невідомі сіли
до авто та поїхали у невідомому напрямку. Вказані пакети поліцією
вилучені”, – йдеться у повідомленні поліції Одеси.

Отримавши
вищевказану інформацію, правоохоронці почали обстежувати територію
району. У сусідньому дворі поліцейські виявили вантажівку, водія без
документів на транспортний засіб та жінку зі списком переліку мешканців
будинку, неподалік розташованого. З машини було вилучено понад сотні
пакетів з продуктами харчування та листівками у вигляді календарів з
зображенням одного з кандидатів у народні обранці.

“За вказаним фактом поліцією розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 160 (підкуп виборця, учасника референдуму)
Кримінального кодексу України, – розповів начальник Таїровського
відділення поліції Сергій Волков. – Наразі приймаються заходи щодо
притягнення до кримінальної відповідальності осіб, які роздавали
незаконні “подарунки” громадянам”.

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