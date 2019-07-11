Тріщина після землетрусу в Каліфорнії видно з космосу

Землетрус у Каліфорнії, яке відбулося минулого тижня, утворило тріщину в землі, видиму з космосу.
Сила стався землетрусу склала 7,1 бала. За 48 годин було зафіксовано два потужні поштовхи.
Після того, як ситуація стабілізувалася став видний збиток, який був нанесений інфраструктурі. Також змінився і рельєф місцевості, де знаходився епіцентр землетрусу.
Експрес-інформація по країні
Сполучені Штати Америки (США) – держава в Північній Америці.
Прапор
Герб
Столиця – Вашингтон
Найбільші міста: Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Чикаго, Майамі, Х’юстон, Філадельфія, Бостон, Фінікс, Сан-Дієго, Даллас
Форма правління – Президентська республіка
Територія – 9 519 431 км2 (4-я в світі)
Населення – 321,26 млн чол. (3-я в світі)
Офіційний мову – американську англійську
Релігія – протестантизм, католицизм
ІЛР – 0,915 (8-я в світі)
ВВП – $17,419 трлн (1-я в світі)
Валюта – долар США
Межують з Канадою, Мексикою
На супутникових знімках видно, що в 17 км на північний схід від міста Риджкреста утворилася величезна тещиного в землі.
До землетрусу
Після землетрусу
Розкол простягнувся до місця, де мабуть, раніше знаходився джерело води. Ерозія на ґрунті говорить про те, що водойма висох досить давно.
Тріщина в землі – не єдина зміна ландшафту, що сталася після землетрусу. Сусіднє шосе тепер закрита через те, що під час підземних поштовхів потріскалося і змістилося дорожнє полотно (на знімку вгорі).
Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», в Чикаго відбулося крижане землетрус.
За матеріалами «Фокус»
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