Тріщина після землетрусу в Каліфорнії видно з космосу

Землетрус у Каліфорнії, яке відбулося минулого тижня, утворило тріщину в землі, видиму з космосу.

Сила стався землетрусу склала 7,1 бала. За 48 годин було зафіксовано два потужні поштовхи.

Після того, як ситуація стабілізувалася став видний збиток, який був нанесений інфраструктурі. Також змінився і рельєф місцевості, де знаходився епіцентр землетрусу.

Експрес-інформація по країні

Сполучені Штати Америки (США) – держава в Північній Америці.

Прапор



Герб



Столиця – Вашингтон

Найбільші міста: Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Чикаго, Майамі, Х’юстон, Філадельфія, Бостон, Фінікс, Сан-Дієго, Даллас

Форма правління – Президентська республіка

Територія – 9 519 431 км2 (4-я в світі)

Населення – 321,26 млн чол. (3-я в світі)

Офіційний мову – американську англійську

Релігія – протестантизм, католицизм

ІЛР – 0,915 (8-я в світі)

ВВП – $17,419 трлн (1-я в світі)

Валюта – долар США

Межують з Канадою, Мексикою

На супутникових знімках видно, що в 17 км на північний схід від міста Риджкреста утворилася величезна тещиного в землі.

До землетрусу

Після землетрусу

Розкол простягнувся до місця, де мабуть, раніше знаходився джерело води. Ерозія на ґрунті говорить про те, що водойма висох досить давно.

Тріщина в землі – не єдина зміна ландшафту, що сталася після землетрусу. Сусіднє шосе тепер закрита через те, що під час підземних поштовхів потріскалося і змістилося дорожнє полотно (на знімку вгорі).

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», в Чикаго відбулося крижане землетрус.

За матеріалами «Фокус»

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