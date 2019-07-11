Як правильно вибрати жіночі шкарпетки? З чим можна їх поєднувати?

На шкарпетках рідко можна зробити акцент в образі. Якщо ж підійти до вибору цього аксесуара серйозно, то можна створити вельми гармонійний «цибуля». Відшукати модні шкарпетки для жінок дуже просто. Вони присутні майже у всіх шоу-румах і магазинах.

Шкарпетки поєднуються зі всієї взуттям. Слід купити жіночі шкарпетки не тільки з міркувань зручності, але і по моді. Всупереч думці, шкарпетки дуже гармонійно виглядають з річною відкритої взуттям: кросівками і туфлями. Відтінки і текстура шкарпеток, цілком, можуть поєднуватися з аксесуарами: очками, годинами або сумкою.

З шкарпетками з принтом відмінно поєднуються кросівки. До шкарпеток неонових відтінків чудово підійде пара взуття в спокійних тонах. Сміливо надягайте мереживні шкарпетки з відкритою взуттям. З чим поєднувати шкарпетки в 2019 році? Розповідаємо детальніше.

Стилісти, довгий час, стверджували те, що поєднання мереживних шкарпеток з босоніжками свідчить про відсутність смаку. Але сучасні модні тенденції зруйнували той стереотип. Цього літа на всіх модних показах було продемонстровано поєднання мереживних шкарпеток з відкритим літнім взуттям. Цей тренд вже перемістився на вулиці великих міст.

У виданні Footwear News докладно розповідається про те, з чим поєднувати мереживні шкарпетки. Під босоніжки з високими підборами або платформою рекомендується надягати тонкі прозорі шкарпетки. Експериментуйте з поєднаннями, надягаючи з взуттям спокійних тонів, яскраві шкарпетки незвичайних відтінків. Поєднуйте незвичайні відтінки і відшукайте свій ідеальний образ.

Графічні візерунки на носках поєднуються з деякими елементами взуття. Поєднуйте кольору смужок на взуття з відтінком манжет шкарпеток. Поєднуйте шкарпетки одного тону з такого ж кольору взуттям. Таке поєднання буде дуже доречно на кожен день.