У Китаї знайшли найдавніше свідчення штучної деформації черепа

Згідно з новим дослідженням, в Китаї штучну деформацію черепа практикували ще 12 тисяч років тому. Перев’язуючи дитячі черепи, стародавні люди намагалися надати голові овальну форму.

При розкопках неологитического поселення Houtaomuga на північному сході Китаю в провінції Цзілінь археологи виявили 11 подовжених черепів, що належать як чоловікам, так і жінкам. Серед виявлених людей були і діти, і дорослі з ознаками штучної деформації черепа.

Експрес-інформація по країні

Китай (Китайська Народна Республіка) – держава у Східній Азії.

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Столиця – Пекін

Найбільші міста: Чунцін, Шанхай, Пекін, Тяньцзінь, Гуанчжоу, Гонконг, Шеньчжень

Форма правління – Парламентська республіка

Територія – 9 596 960 км2 (3-я в світі)

Населення – 1,375 млрд чол. (1-я в світі)

Офіційна мова – китайська

ІЛР – 0,727 (90-я в світі)

ВВП – $10,35 трлн (2-я в світі)

Валюта – юань

Межує з КНДР, Росією, Монголією, Казахстаном, Киргизстаном, Таджикистаном, Афганістаном, Пакистаном, Індією, Непалом, Бутаном, М’янмою, Лаосом, В’єтнамом

Це найперша свідоцтво штучної деформації черепа в Євразії і, можливо, у світі.

Вчені припустили, що, якщо ця практика зародилася в Східній Азії, вона могла через деякий час поширитися на захід (Близький Схід, території Росії і Європи) через степи, а також на схід — через Берингию в Америку.

Найдавніший деформований череп

На археологічному об’єкті Houtaomugа знаходяться поховання і артефакти віком від 17 до 10 тисяч років. В ході розкопок 2011-2015 рр. археологи виявили там останки 25 чоловік племені хоутомугу, 19 з яких збереглися достатньо, щоб їх можна було вивчити на ознаку штучної деформації.

Помістивши черепа в комп’ютерний томограф, який створив тривимірні цифрові зображення кожного зразка, дослідники підтвердили, що 11 людей володіли безперечними ознаками деформації черепа, такими як сплощення і подовження лобової кістки.

Згідно з даними радіовуглецевого аналізу, найдавніший штучно деформований череп належав дорослому чоловікові, який жив у проміжку від 12 027 до 11 747 років тому.

11 осіб з деформацією померли у віці від 3 до 40 років, що вказує на те, що формування черепа починалося в молодому віці, коли кістки ще податливі.

Навіщо деформувалися черепа?

Неясно, чому саме ця культура практикувала модифікацію черепа. Цілком можливо, що так намагалися досягти певного соціального статусу, підвищити фертильність або просто стати привабливішим.

Люди з деформованими черепами, поховані в Houtaomuga, відбувалися, ймовірно, з привілейованого класу, оскільки в їх похованнях виявили відносно велику кількість речей і прикрас.

Археологи знаходили деформовані людські черепи на всіх населених континентах. Однак нова знахідка, якщо результат буде підтверджено, стане найдавнішим свідченням штучної деформації черепа — практики, яка тривала протягом 7000 років на тому ж місці після її першої появи.

За матеріалами Live Science

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