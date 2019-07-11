Шкідництво уряду – не причина кризи в Росії

М. Делягін доводить, що уряд діє з наміру знищити російський народ. Але злими умыслами уряду економіст М. Делягін може обдурити тільки найбільш відсталих і неписьменних людей. Всі розуміють, що уряд щосили намагається підняти економіку, але у нього це не виходить.

“Шкідницька” уряд досі при владі тільки тому, що реальних коштів для виводу економіки з кризи ніхто запропонувати не може.

Це єдиний засіб лежить за межами розуміння ліберальної економічної науки, воно знаходиться в сфері формаційних перетворень, що полягає в ліквідації соціальної бази капіталізму – ліквідації найманого характеру праці.