Який напій вбиває ракові клітини

Вчені з Японії, що займаються молекулярною біологією, прийшли до висновку, що кава «вбиває» ракові клітини. Дослідники відзначили, що в кавових зернах містяться речовини, що сповільнюють ріст деяких, як вважалося, «невразливих» типів раку простати.

Якщо це підтвердиться і в подальшому, то незабаром вчені зможуть створити нові ліки від онкологічного захворювання. По крайній мірі, відомо, що любителі кави майже на 11% рідше є жертвами подібних пухлин, у порівнянні з іншими чоловіками, які її не вживають.

Під час дослідження вчені відібрали 6 найактивніших речовин з екстракту кави, після чого простежили за тим, чи будуть різні комбінації цих молекул припиняти ріст різних типів злоякісних утворень.

Результати експерименту показали, що кафестол і кавеол, що містяться в кавових зернах, мають потужні протиракові властивості. Саме їх комбінація заморозила зростання найбільш «невразливих» типів раку простати приблизно в два рази.

Ці ж сполуки знищили всі клітини менш стійких видів пухлин буквально за першу добу після початку спостережень.

: wworld.com.ua

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