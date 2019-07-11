Кількість столітніх жителів Землі стало рекордним

Кількість людей, які досягли 100-річного віку по всьому світу, зросло до рекордного рівня. Як повідомляє Федеральне статистичне відомство у Вісбадені, в 2019 році число ювілярів перевищила 533 тисячі осіб.

Ці дані, в свою чергу, отримані зі звіту ООН Перспективи світового населення за 2019 рік (World Population Prospects).

З початку 21 століття кількість людей, які відзначили 100-річчя, збільшилася майже в чотири рази − в 2000 році довгожителів налічувалося близько 151 тисячі.

Експрес-інформація по країні

Земля знаходиться на третьому місці по віддаленості від Сонця і на п’ятому серед усіх планет Сонячної системи за розміром.

Вік – 4,54 млрд років

Середній радіус – 6 378,2 км

Середня окружність – 40 030,2 км

Площа – 510 072 млн км2 (29,1% суші і 70,9% води)

Кількість материків – 6: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія і Антарктида

Кількість океанів – 4: Атлантичний, Тихий, Індійський, Північний Льодовитий

Населення – 7,3 млрд чол. (50,4% чоловіків і 49,6% жінок)

Найбільш густо населені держави: Монако (18 678 осіб/км2), Сінгапур (7607 осіб/км2) та Ватикан (1914 осіб/км2)

Кількість країн: всього 252, незалежних 195

Кількість мов у світі – близько 6 000

Кількість офіційних мов – 95; найпоширеніші: англійська (56 країн), французька (29 країн) і арабська (24 країни)

Кількість національностей – близько 2 000

Кліматичні пояси: екваторіальний, тропічний, помірний, арктичний (основні) + субекваторіальний, субтропічний і субарктичний (перехідні)

При цьому збільшення числа довгожителів також помітно і в контексті загального зростання світового населення. У 2000 році на один мільйон осіб припадало 25 осіб старше ста років, а в 2019 році − вже 69. 80 відсотків тих, хто переступив столітній рубіж, — жінки.

Найстарішою мешканкою Землі офіційно визнана японка Кане Танака, якій 9 березня виповнилося 116 років та 66 днів. Офіційна церемонія вручення сертифіката книги рекордів Гіннеса відбулася 9 березня в будинку престарілих міста Фукуока, де проживає жінка. Танака вручили сертифікат і коробку шоколадних цукерок.

Танака народилася 2 січня 1903 року. Вона була сьомою дитиною в сім’ї. Під час Другої світової війни вона втратила близьких — її чоловік і старший син загинули на фронті. Всього у жінки четверо дітей, у тому числі одна прийомна дитина. З 2005 року Танака живе у будинку престарілих в Фукуоці. Японка рано встає, любить грати в настільні ігри. У віці 103 роки вона пережила операцію з видалення ракової пухлини. З тих пір серйозні хвороби її не турбували.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», померла найстаріша жінка планети.

За матеріалами ZN

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