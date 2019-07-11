Від партії Зеленського на Троєщині балотується скандальний забудовник Дубнов

Партія «Слуга народу» виставила на парламентські вибори по 213 виборчому округу на столичній Троєщині довірена особа колишнього заступника архітектора Києва часів Попова Артем Дубнов. Про це повідомив політолог Олексій Голобуцький на своїй сторінці в Facebook, передає агентство «Українські новини».

«Ось читаю Сергія Лещенка про те, як він обурений командою Зе. Він, звичайно, своєрідний товариш, але він правий. Команда Зе намагається осідлати київські потоки. Вавриш замість Столара — це реальність. Все більше фактів говорить про те, що Вавриш доклав руку до формування списку кандидатів по мажоритарці в Києві. Вони, звичайно, трохи хитрішим діють, не шукають директора будівельних компаній, але тим не менш особи, пов’язані зі скандальними забудовниками», – написав Голобуцький.

Як приклад він навів балотування на Троєщині Дубнова,

близького до ще одному забудовнику Андрію

Вавришу, який в свою чергу близький до глави Офісу

президента Володимира

Зеленського Андрію Богдану.

«По 213 округу йде такий собі симпатичний стоматолог Артем

Дубнов. Все, на перший погляд, супер. Але, починаєш трохи глибше дивитися, і що

бачиш? Артем Дубнов є співзасновником компанії ТОВ «Просперитатис» (код:

39706861, вид діяльності: купівля та продаж нерухомості). І ось тут саме

цікаве. Ця компанія, в свою чергу, є одним із замовників

будівництва ЖК Scandia. Заплановано будівництво 65 будинків. Якщо трохи

погуглити, то можна дізнатися, скільки кримінальних справ пов’язане з цим об’єктом і з

цією компанією, і як броварські активісти боролися з цим будівництвом. А так все

відмінно. Всі суцільні #Слугинарода», — зазначив Голобуцький.

Нещодавно SKELET-info повідомляв, що Вавриш віддав собі ж під забудову Рибальський острів.

Крім того Вавриш представив концепцію нового Офісу

президента в офіційному ролику команди Зеленського.