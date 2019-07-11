Ціни на авіаквитки в Шрі-Ланку впадуть

Шрі-Ланка погодилася прийняти заходи по зниженню грошових зборів з авіакомпаній, щоб стимулювати зростання туризму. Кількість світлішими в країні зменшилося внаслідок терактів 21 і 22 квітня 2019 року.

Уряд на шість місяців скоротить збори за наземне обслуговування, вартість авіаційного палива та збір за посадку, щоб спонукати авіакомпанії знизити ціни на польоти в Шрі-Ланку. Знижки також пропонують в готелях і ресторанах Шрі-Ланки.

21 квітня, у великодню неділю, в результаті скоординованих нападів на церкви і готелі загинуло понад 250 осіб.

Експрес-інформація по країні

Шрі-Ланка (Демократична Соціалістична Республіка Шрі-Ланка) – острівна держава в Південній Азії.

Прапор



Герб



Столиця – Шрі-Джаяварденепура-Котте

Найбільше місто – Коломбо

Форма правління – Змішана республіка

Територія – 65 610 км2 (120-я в світі)

Населення – 20,71 млн. чол. (57-я в світі)

Офіційні мови – сингальська, тамільська

Релігія – буддизм

ІЛР – 0,757 (73-я в світі)

ВВП – $78,82 млрд (65-я в світі)

Валюта – шрі-ланкійська рупія

Незабаром після цього деякі країни включили Шрі-Ланку в «чорний список», у відповідності з яким туроператори повинні були призупинити організацію поїздок у цю країну.

Згідно з офіційною статистикою Шрі-Ланки, в результаті цих нападів у травні кількість туристів у південноазіатської острівних державах скоротилася на 71%, а в червні — на 57%. За словами голови Управління з розвитку туризму Шрі-Ланки Йоханни Джаяратне, в 2018 році в Шрі-Ланку прибули понад 2,3 мільйона туристів — 98 відсотків з них міжнародними авіакомпаніями.

За оцінками місцевих ЗМІ, щоденні фінансові втрати внаслідок атак становлять від 12 мільйонів шрі-ланкійських рупій (69 000 доларів) до 51 мільйона (192 000 доларів).

Теракти 21 квітня

Вранці 21 квітня практично одночасно атакам піддалися три готелі в центрі Коломбо («Шангрі-Ла», «Циннамон Гранд» та Готель Кінгсбері) і три католицькі церкви: одна — в столиці, одна — в її передмісті Негомбо, ще одна — в курортному місті Баттикалоа.

У церквах у цей час йшли великодні служби. Через кілька годин з невеликим інтервалом близько зоопарку та житлового комплексу в Коломбо сталися ще два вибухи. Вибухи здійснили смертники.

Загинуло понад 250 осіб. Загальна кількість поранених склало понад чотириста осіб. Влади повідомили, що серед загиблих було як мінімум 35 іноземців — постояльці готелів, національність яких не уточнювали.

За матеріалами Independent

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