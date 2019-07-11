ЦВК розповіла в скільки обійдуться позачергові вибори до Парламенту

Центральна виборча комісія (ЦВК) назвала вартість одного примірника бюлетеня – вона становить 4,2 грн. В одномандатних в залежності від формату вартість варіюється від мінімальної в 2,28 грн до максимальної в 4,68 грн.

Про це розповіли на брифінгу ЦВК 11 липня, передає ТСН.

Так, виготовлення виборчого бюлетеня в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі за один екземпляр обходиться в 4,2 грн. В одномандатних в залежності від формату вартість варіюється від мінімальної в 2,28 грн до максимальної в 4,68 грн.