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Зеленський оголосив Кличку, що призначить свою людину керувати КМДА

11.07.2019

Мер Києва Віталій Кличко розповів про зустріч з Володимиром Зеленським. Темою розмови стало розділення повноважень обраного киянами мера і голови Київської міської держадміністрації. Передає Zrada.today з посиланням на Facebook Кличка.

На думку Київського мера розділення повноважень позбавить столицю місцевого самоврядування

Він повідомив, що у середу, 10 липня, увечері у нього відбулася зустріч з президентом Володимиром Зеленським.

«Говорили спокійно. Президент підтвердив чутки, що ходять давно, про розділення повноважень в управлінні столицею. Голова КМДА – його вертикаль і він збирається туди призначити свою людину. Спасибі, що пообіцяв попередити, що не з преси я дізнаюся, коли саме це станеться», – розповів Кличко.

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