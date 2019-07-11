Лилия Ребрик “взбодрила” известного актера эффектной пощечиной

Ведущая показала экстремальный способ быстро прийти в себя

Лилия Ребрик не перестает восхищать поклонников соей многогранностью и энергичностью. Ведущая утреннего шоу встает ни свет ни заря, но успевает за день буквально все! В плотном графике знаменитости – съемки в кино, ведение мероприятий, работа на телевидение и обязательный пункт – время для родных и близких. В таком ритме Лилии необходимо все время быть в тонусе. Своим экстремальным и оригинальным рецептом бодрости звезда решила поделиться с поклонниками в Instagram.

Вместе с гостем программы, украинским актером и режиссером Ахтемом Сеитаблаевым она продемонстрировала, как можно молниеносно собраться и встряхнуться. Лилия замахнулась и .. дала звонкую пощечину своему партнеру по съемочной площадке. Ахтем схватился рукой за щеку и резко отвернулся. “Это достаточно странный способ поддержать или замотивировать”, – растерянно заявил он.

Правда, оказалось, что разыгранная перед зрителями сцена – всего лишь искусная иллюзия и актерское мастерство.

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Публикация от Лілія Ребрик (@liliia.rebrik) 10 Июл 2019 в 11:20 PDT

: rbc.ua