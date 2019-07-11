Затонула радянська атомний підводний човен фонить і нині

Підводний човен «Комсомолець» спочиває на дні Норвезького моря, на глибині близько 1,7 км. Вона затонула в результаті пожежі в машинному відділенні – разом з ядерним реактором і двома торпедами. Цей факт ось вже 30 років турбує країну, традиційно провідну рибний промисел.

Норвезькі вчені, і раніше регулярно цікавилися радіаційним фоном в районі затоплення радянської підводного човна, встановили, що рівень радіації тут в 100 000 разів вище норми.

Радіоактивність вимірювала міні-субмарина

Прийти до такого висновку дослідникам допомогла міні-субмарина Aegir 6000 з дистанційним управлінням, що використовувалася з цією метою вперше.

Експрес-інформація по країні

Норвегія (Королівство Норвегія) – держава в Північній Європі, розташоване в західній частині Скандинавського півострова, на прилеглих до нього островах і архіпелазі Шпіцберген.

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Столиця – Осло

Найбільші міста: Осло, Берген, Тронхейм, Ставангер

Форма правління – Конституційна монархія

Територія – 385 155 км2 (67-я в світі)

Населення – 5,37 млн чол. (118-я в світі)

Офіційна мова – норвезька

Релігія – лютеранство

ІЛР – 0,944 (1-я в світі)

ВВП – $499,8 млрд (26-я в світі)

Валюта – норвезька крона

Межує з: Фінляндією, Швецією, Росією

Починаючи з 1990-х років, влада Норвегії щорічно відправляли експедиції для контролю рівня радіації. Інспекція цього року, вперше використавши дистанційно керовану міні-субмарину, взяла проби з вентиляційного отвору в корпусі човна. Також були зроблені знімки уламків і відібрані проби для подальшого аналізу.

«Це, звичайно, більш високий рівень, ніж ми зазвичай фіксуємо в чистій морській воді. Але цей показник не викликає тривоги», – сказала керівник експедиції Хільде Еліз Хельдал з Норвезького інституту морських досліджень.

Вона вважає, що рівень радіоактивності в цих глибинах швидко зменшується, до того ж, в цьому районі мало риби.

Керівництво флоту рятувати людей не поспішало

Атомний підводний човен «Комсомолець» затонула 7 квітня 1989 року внаслідок пожежі на борту. Ця катастрофа до цих пір вважається однією з найстрашніших в історії підводного судноплавства.

«Комсомолець» досягав у довжину 120 метрів. Його шлях був недовгий: всього шість років. Підводний човен вперше спустили на воду в 1983 році в Северодвінську. Передбачалося, що вона буде першою підводним човном у своєму «великому» класі, здатної працювати на великих глибинах.

В Центральному розвідувальному управлінні «Комсомолець» мав почесний статус однієї з найбільш глибоководних підводних човнів планети.

Однак досить скоро приписаний до радянського Північного флоту, величне судно затонуло неподалік від острова Ведмежий в результаті пожежі. 42 члени екіпажу загинули, як було встановлено пізніше, із-за повільності керівництва радянського військово-морського флоту, не відразу прийняв заходи по порятунку людей.

За матеріалами NBC News

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