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Каменських похизувалася перед камерами без макіяжу: чуттєве фото

11.07.2019

Каменських повернулася до активної концертної діяльності

Українська співачка Настя Каменських, яка нещодавно вийшла заміж за співака Олексія Потапенка (Потапа) показала своїм фанатам, як виглядає без макіяжу.

Як передає НАРОДНА ПРАВДА, знімком вона поділилася у себе в Instagram.

Зазначимо, відразу після медового місяця Настя Каменських повернулася до активної концертної діяльності. Напередодні Каменських співала на Atlas Weekend, відкривала концерт Maluma і виступала в Одесі.

Знімком, зробленим дорогою до Одеси, і поділилася співачка.

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