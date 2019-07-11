Хімічна кастрація для педофілів: Верховна Рада прийняла рішення

Сьогодні, 11 липня, депутати Верховної Ради проголосували за законопроєкт 6607, який передбачає створеня видкритої бази реєстрації педофілів та їх хімічну кастрацію. Про це повідомляє кореспондент Zrada.today.

Законопроект 6607: “Про внесення змін до деяких законів України (щодо запровадження Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та недоторканості малолітньої чи малолітнього та посилення відповідальності за злочини, вчинені проти статевої свободи та недоторканості малолітньої чи малолітнього)

При цьому покарання у вигляді примусової хімічної кастрації полягає в примусовому введенні засудженому антиандрогенних препаратів, що складаються з хімічних речовин, мета яких полягає в зменшенні лібідо і сексуальної активності.

Згідно із законопроектом, примусовий хімічна кастрація не застосовуватиметься до осіб, які вчинили злочини у віці до 18 років, і до осіб у віці понад 65 років.