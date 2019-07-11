ГПУ: Європейський союз збирається зняти санкції з Януковича через відсутність доказів

Європейський союз має намір в найближчий час зняти зняти санкції з президента-втікача Віктора Януковича, який наразі переховується в Росії, та його найближчого оточення. Про це повідомляє Zrada.today з посиланням на заяву прес-секретаря Генеральної прокуратури України (ГПУ).

“Найближчим часом Судом Європейського Союзу можуть бути винесені рішення за позовами В. Януковича, О. Януковича, О. Клименка, С. Арбузова, В. Пшонки, А. Пшонки та А. Клюєва щодо скасування санкцій ЄС, продовження яких здійснювалось Радою ЄС протягом 2016-2018 років”, – повідомила Лариса Сарган.