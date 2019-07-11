Фахівці назвали продукти харчування, які не варто поєднувати

Сьогодні більшість людей намагається дотримуватися здорового способу життя, стежити за собою і своїм харчуванням. Вкрай важливо при цьому знати, як правильно поєднувати продукти між собою, адже іноді навіть здорова їжа може завдати шкоди організму.

Багато людей, в силу недостатньої поінформованості, роблять одні й ті ж помилки в харчуванні кожен день, тим самим перевантажуючи травну систему і погіршуючи своє самопочуття.

Тому ми вирішили розповісти, які помилки в харчуванні потрібно перестати робити, щоб завжди відчувати себе добре і вберегти свій організм від зайвих навантажень.

Правильне домашнє харчування, перш за все, передбачає вживання в їжу правильних продуктів, тобто овочів, фруктів, свіжого м’яса і кисломолочної продукції. Але, як правило, більшість дотримується тільки цього єдиного принципу, що і зводить нанівець всі їхні старання у веденні здорового способу життя.

Ми використовуємо щодня різні рецепти страв, де поєднуються продукти, які категорично не можна вживати разом. Від такого поєднання їжа має досить приємний смак, тому ми постійно готуємо саме так.

НЕПРАВИЛЬНІ ПОЄДНАННЯ ПРОДУКТІВ

Чай + молоко

Напевно, ні для кого не секрет, що не варто поєднувати оселедець з молоком, проте мало хто чув, що чай з молоком теж не варто вживати. Самі по собі ці напої дуже корисні. У чаї міститься велика кількість антиоксидантів, які знижують запальні процеси і підвищують тонус організму. Молоко ж містить кальцій, який так необхідний для зміцнення кісток, нігтів і волосся.

Однак вся користь моментально випаровується, варто тільки змішати дві ці рідини. Все тому, що білок в молоці пов’язує антиоксиданти, повністю блокуючи їх здатність всмоктуватися в організмі.

Помідори + сир

Поєднання цих продуктів перевантажує підшлункову залозу і печінку. Крім того, в томатах містяться кислоти, які, вступаючи в реакцію з кальцієм, що міститься в сирі, створюють специфічні відкладення, – від цього суглоби стають більш крихкими і слабкими.

Смажена картопля + яйця

При смаженні картопля утворює велику кількість крохмалю і канцерогенних речовин, тому погіршувати ситуацію ще і протеїном з курячих яєць – небезпечно.

Печиво + молоко

Таке поєднання продуктів може привести до печії.

Варення + білкова їжа

Справа в тому, що разом з білками і крохмалистою їжею солодке викликає бродіння і сприяє розкладанню інших продуктів.

Фрукти + будь-яка інша їжа

Фрукти варто вживати в їжу окремо від інших продуктів у зв’язку з тим, що вони швидко перетравлюються в шлунку. Якщо ж вживати фрукти з іншою їжею, ця властивість змінюється. В такому випадку вони надовго затримуються в шлунку, через що відбувається процес ферментації, який здатний привести до пошкодження стінок шлунково-кишкового тракту.

Каша + цукор

При додаванні цукру в кашу відбувається різке збільшення рівня глюкози в крові. При цьому крохмаль, що міститься в крупах, і без того перетворюється в прості цукри. Тобто, заправляючи кашу цукром, ти перевищуєш допустиму добову норму його вживання всього за один прийом їжі.

Риба + яйця

Поєднання цих двох продуктів може привести до цілого ряду захворювань шлунка. Панкреатит, виразка, гастрит – найбільш часті наслідки спільного вживання цих продуктів.

Ось які харчові звички потрібно залишити в минулому.

Пам’ятай, від якості їжі залежить якість твого життя. Виключіть з раціону ці продукти, і ти відразу відчуєш себе краще!

Обов’язково поділися інформацією про те, яким має бути правильне поєднання продуктів, щоб і твої друзі могли скорегувати свій раціон.

: wworld.com.ua

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