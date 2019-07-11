Камера GoPro стала «чорним ящиком» загиблих альпіністів

Вісім альпіністів у травні намагалися підкорити гору Нандадеви – другу за величиною гору в Індії. До групи входили четверо британців, двоє американців, один австралієць і індус. Сім з восьми тіл альпіністів були виявлені в червні.

Під час недавнього обшуку місця, де були виявлені загиблі, знайдена камера GoPro. За словами Индотибетской прикордонної поліції, на камері було зафіксовано сходження альпіністів на гору.

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Індія (Республіка Індія – держава в Південній Азії.

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Столиця – Делі

Найбільші міста: Мумбаї, Делі, Бангалор, Ченнаї, Калькутта

Форма правління – Парламентська

Територія – 3 287 263 км2 (7-я в світі)

Населення – 1,285 млрд чол. (2-я в світі)

Офіційні мови – хінді, англійська (+ 21)

Релігія – індуїзм

ІЛР – 0,609 (130-я в світі)

ВВП – $2,048 трлн (9-я в світі)

Валюта – індійська рупія

Межує з Пакистаном, Китаєм, Непалом, Бутаном, Бангладеш, М’янмою

«GoPro виявився подібним «чорного ящика» в літаку, який дав уявлення про останні моменти життя альпіністів», – заявив заступник генерального інспектора Индотибетской прикордонної поліції.

Короткий кліп тривалістю менше 2 хвилин був опублікований поліцією. На кадрах видно, як група рухається на безіменній вершині неподалік від східної частини Нандадеви.

Пошукова група уточнила, що камера була знайдена на висоті 5800 метрів.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», чому в горах альпіністи втрачають контроль над реальністю

За матеріалами «Фокус»

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