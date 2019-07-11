Самогубець, прыгнувший в Ніагарський водоспад, вижив

Очевидці бачили, як біля водоспаду Золота Підкова (найширшій частині з трьох складових величну водну систему) чоловік подолав загородження і каменем впав зі скелі. Це сталося так швидко, що ніхто не встиг йому завадити.

Подальші пошуки силами поліції увінчалися успіхом. На каменях під оглядовим майданчиком «Подорож за водоспадом» вони виявили чоловіка з безліччю травм. Однак загрози для життя вони не представляли. Невідомий був доставлений в лікарню, де про нього подбають травматологи і психіатри.

25 випадків «ніагарського» суїциду в рік

Національний парк «Ніагара Фоллз» (штат Нью-Йорк, США), що пишається самим потужним і швидким водоспадом Північної Америки, розташований на кордоні США і Канади. Щорічно сюди стікаються десятки мільйонів відвідувачів.

Згідно веб-сайту Niagara Parks, кожну хвилину через гребінь водоспаду вниз спрямовується більше шести мільйонів кубічних футів води.

Мер однойменного туристичного міста Ніагара-Фолс (провінція Онтаріо, Канада) Джим Диодати припустив, що збереження життя людини посприяв незмінно високий рівень води. А ще помітив, що вижити в такій ситуації можливо, лише подолавши великі камені внизу. Мер сподівається, що залишився цілим і неушкодженим людина, можливо, сприйме факт свого порятунку благословення згори.

Адже в минулому при падінні тут загинуло дуже багато. І лише одиницям вдавалося вижити.

За даними Buffalo News, щорічно близько 25 осіб зводять рахунки з життям у водах Ніагарського водоспаду.

Куди звертатися, якщо помітив самогубцю

Влада США і Канади постійно інформують місцеве населення і туристів про необхідність повідомляти про всі випадки підготовлюваного суїциду, а також про трагічні інциденти. Рекомендації влади прості:

якщо ви знаходитесь в надзвичайної ситуації на території США або Канади, будь ласка, зателефонуйте 911;

ви можете зв’язатися з Національною лінією безпеки США щодо запобігання самогубств за номером 1-800-273-8255 або з гарячою лінією Crisis Test Line, відправивши повідомлення HOME на номер 741741;

молоді люди, які потребують допомоги, можуть подзвонити в довідкову службу за телефоном номером 1-800-668-6868.

За матеріалами BBC

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