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Зеленський хоче люструвати чиновників часів Порошенка. Відео

11.07.2019

Президент України Володимир Зеленський запропонував посилити закон про люстрацію. Він заявив, що розробляється відповідний законопроєкт, який заборонить чиновникам часів Порошенка займати державні посади. Про це він сказав у своєму відеозверненні.

“Менше, ніж за два місяці на посаді, а особливо після останніх поїздок по країні, почуття одне — просто не вистачає цензурних слів. Я кожен день спілкуюся з чиновниками різних рівнів і розумію — це безнадійний діагноз … Вони все однієї масті — їм усім фіолетово (все одно). Для чого потрібні народні депутати, які залишають недоторканність, узаконюють незаконне збагачення, просто не ходять на роботу “, – сказав він.

Зеленський розізлився і на мініста інфраструктури Володимира Омеляна, який відправив своїх дітей до США.

“Для чого (потрібні) міністри, які розповідають, що українці багато їдять (про це говорив міністр соціальної політики Андрій Рева – ред.), Які будують дороги лише у своєму Facebook і народжують дітей в Америці (Володимир Омелян- ред.), які угробили здоров’я нації й розповідають про шкоду вишневих кісточок (Уляна Супрун – ред.). Для чого потрібні прокурори, які можуть посадити тільки власну печінку?(Юрій Луценко – ред.)”, – розповів Зеленський.

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