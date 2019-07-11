Парламент вернул владельцам солнечных электростанций “зелёный” тариф

Верховная Рада приняла законопроект №10357 и вернула владельцам малых наземных солнечных электростанций (СЭС) гарантии получения “зеленого” тарифа. Об этом сообщает Интерфакс.

За соответствующий законопроект на заседании в четверг проголосовали 228 народных депутатов.

“Законопроект снимает технические несогласованности… Мы снимаем ограничения и разрешаем домохозяйствам строить малые солнечные станции на земле. Это норма, которая действовала до принятия закона (закона 2712-VIII о “зеленых” аукционах – ИФ) “, – сказал и.о. главы парламентского комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности Александр Домбровский в ходе представления законопроекта в зале парламента.

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Как сообщалось, народные депутаты Лев Пидлисецкий, Александр Домбровский, Ольга Белькова, Алексей Рябчин 3 июня зарегистрировали законопроект №10357, обобщающий предыдущие версии законопроектов, появившихся в мае. Документ направлен предоставление гарантии получения “зеленого” тарифа для наземных дСЭС мощностью до 30 кВт.

Проблема предоставления ЗТ для наземных солнечных электростанций (не только для будущих, но и для уже построенных) возникла после принятия закона о “зеленых” аукционах для инвесторов возобновляемых источников энергии “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения конкурентных условий производства электрической энергии из альтернативных источников энергии” (2712-VIII), опубликованного 21 мая.Для домашних СЭС закон ввел новое условие получения ЗТ – установку станций до 50 кВт на крышах, фасадах строений и других капитальных сооружениях (ранее было – 30 кВт без ограничений месторасположения).

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