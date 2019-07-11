В зоні Чорнобильської АЕС затримали іноземців

Поліцейські спільно з Нацгвардією, під час патрулювання території ЧАЕС, затримали чергових любителів радіоактивного екстриму.

Двох громадян Великобританії виявили у місті Прип’ять та одного громадянина Російської Федерації – у районі села Терехи. Усі порушники незаконно проникли до Чорнобильської зони з метою екстремального туризму. Там “сталкери»”перебували близько доби.

У відношенні даних громадян складено адміністративні протоколи за ст. 46-1 “Порушення вимог радіаційної безпеки в місцевостях , що зазнали радіоактивного забруднення” Кодексу України про адміністративні правопорушення. Стаття передбачає накладання штрафу від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Матеріали справ направлено до Славутицького міського суду та Іванківського районного суду Київської області для прийняття рішення.

Інформацію про порушення також направлено до Служби безпеки України та Державної прикордонної служби.

: poglyad.tv

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