Як Huawei переміг США?

У конфлікті Huawei і США, після того як преса вже поховала китайську компанію, схоже перемогли все-таки Huawei. І хоча втрати теж відчутні, головний висновок вельми цікавий — уряд США не змогло зломити окрему компанію.

Як повідомлялося раніше, після загрози з боку США заборонити ліцензування та продаж Android для Huawei, китайці заявили, що незабаром представлять власну мобільну операційну систему, яка навіть зможе працювати з додатками для Android.

У відповідь США натиснули ще сильніше і спробували взагалі заборонити будь-яким, у тому числі просто афілійованим з США компаніям продавати свої ліцензії, обладнання і компоненти компанії Huawei.

Мудрі китайці не стали загрожувати санкціями і просто промовчали, давши можливість тим самим компаніям підрахувати прямі збитки від втрати такого клієнта. Можливо, особливо розумні і кмітливі компанії прорахували ще кілька ходів цієї дивної партії, і зміркували, що в разі ескалації конфлікту, можуть заступитися китайські влади і… ні, не заборонити продавати пристрої на своєму ринку (навіщо!), а просто перекрити доступ до своїх виробничих потужностей і, що найважливіше, до рідкоземельних елементів.

Справа в тому, що Китай не тільки володіє складальними потужностями і унікальним кількістю кваліфікованої робочої сили, при відносно низькій вартості. Одним з важливих факторів виробництва комплектуючих в Китаї є те, що значна частина елементів, з яких збирають сучасну електроніку присутні тільки на території Китаю. Тобто звичайно при бажанні, всі ці елементи можна знайти і в інших точках планети, але в зовсім інших кількостях, б) за зовсім інші гроші, і в) доведеться буквально збирати «з миру по нитці», що ще більше збільшить витрати. Потім усе це треба десь обробити і зробити з вже оброблених матеріалів мікросхеми, процесори та інше.

Причому, як і у випадку зі смартфонами, у Китаю є власний величезний ринок, який може дозволити домашнім компаніям цілком комфортно існувати. І в разі відходу з іноземних ринків втрата прибутку звичайно буде, і досить серйозна. Але це не буде чимось, що знищить таких гігантів як Huawei або Xiaomi. А от що будуть робити ті ж Apple, Samsung і інші корпорації, у разі якщо їм обрізають потік матеріалів для виробництва комплектуючих, та ще й перестануть ці комплектуючі для них робити… Одним словом — біль, фінансові втрати і перспектива краху всієї відкладеної системи виробництва і збуту.

У підсумку санкції з компанії в сфері придбання ліцензій та американських комплектуючих, з Huawei зняли. США отримали сильний шкоди по своїй репутації, а китайська компанія опинилася на коні. І хоча деякі аналітики вважають, що це лише передвиборчий хід Дональда Трампа, які не хоче сваритися з технологічними гігантами напередодні виборів, це навряд чи той випадок. Адже збитки дійсно були б колосальними і в першу чергу саме для американських корпорацій, а отже і для бюджету США.

В результаті задавити недбайливих китайців, відмовилися від співпраці у сфері передачі інформації спецслужбам не вийшло. Як підсумок, США зазнали репутиционный шкоди, що зайвий раз підтверджує думку, яку не один раз зазначав у своїх працях філософ Л Рон Хаббард: брехня в PR завдає значно більше шкоди, ніж приносить миттєвих вигод.

Втім, історія на цьому не закінчується. Тепер можна буде спостерігати за ходом у відповідь Huawei, який може (і якому слід було б розвинути свій успіх і витягти максимум іміджевих і фінансових благ. Можливо навіть повернути собі позицію основного постачальника обладнання для мереж 5G за межами США.

Так що продовжуємо стежити, спостерігати і отримувати задоволення від процесу!