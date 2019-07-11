Четвертий реактор ЧАЕС закрили новим куполом

Новий безпечний саркофаг повністю закрив перше укриття, побудоване над 4-м енергоблоком ЧАЕС у 1986 році. Конструкція покликана стримувати радіоактивне випромінювання в найближчі 100 років.
Нове ізоляційне споруда будувалася 9 років: воно стало найбільшою наземної пересувної металоконструкцією в світі. Його розміри – 165 м в довжину, 260 м в ширину і 110 м у висоту, вага становить понад 36 тисяч тонн. Для його виготовлення було використано більше 2 000 тонн металу. Всередині саркофага може поміститися весь Собор Паризької Богоматері.
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Для будівництва купола було виділено понад 1,5 мільярда євро через спеціальний фонд, створений Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) і спонсорований 45 країнами. Ще через рік влади зможуть дозволити демонтаж нестабільних конструкцій поруч з куполом, щоб уникнути їх самовільного обвалення.
Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», популярність турів в Чорнобиль зросла майже в два рази після серіалу.
За матеріалами УНІАН
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