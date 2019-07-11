Прокуратура оголосила у розшук начальника Волинської митниці

Оголошено в розшук начальника Волинської митниці, якого прокуратура Київської області підозрює у хабарництві та зловживанні службовим становищем. Про це передає прес-служба прокуратури Київської області, передає “Страна.юа“.

Прокуратурою області спільно з працівниками поліції ГУНП в Київській області завершено досудове розслідування у відношенні начальника, а також двох його підлеглих інспекторів митниці, отримували хабарі від фізичних осіб за безперешкодний проїзд через державний кордон України.

Також задокументовано факт заподіяння державному бюджету збитків у сумі понад 300 тис грн, внаслідок зловживання начальником Волинської митниці та інспекторами митного поста своїм службовим становищем.

“Зокрема, доведено, що в 2017 році через Волинську митницю з Польщі на територію України реально ввезли спецтехніку для ремонту доріг. Однак, з метою ухилення від сплати до державного бюджету митних платежів посадові особи митниці вивезення товару провели тільки на папері, насправді ж техніка залишилася на території України. Крім того, начальник Волинської митниці підозрюється в незаконному придбанні та використанні спеціального технічного засобу для отримання конфіденційної інформації, який у ален у останнього при проведенні слідчих дій “, – зазначено в повідомленні.