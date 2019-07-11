Тверді корали Великого Бар’єрного рифу масово деградують

Дослідження, проведені вченими з урядового Австралійського інституту морських наук, виявили, що твердий кораловий покрив на півночі Великого Бар’єрного рифу рекордно скоротився, а на півдні продовжує деградувати.

Площа твердого коралового покриву в північному регіоні біля Куктауна становить 14%. Показник трохи збільшився в порівнянні з минулим роком, але все ж дуже близький до найнижчого рівня, зафіксованого з початку моніторингу в 1985 році.

Знебарвлення коралів, пов’язане з підвищенням температури води, поширення отруйної морської зірки акантастер, яка поїдає корали, і тропічні циклони призвели до скорочення твердого коралового покриву на 10-30% на більшій частині Бар’єрного рифу протягом останніх п’яти років.

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Є і проблиски надії: на окремих рифах, в тому числі на зовнішньому шельфі островів Уїтсандей, було виявлено 2300 крихітних молодих коралів. Їх щільність припускає, що одужання рифу можливо.

Чому гинуть тверді корали?

Північні і центральні ділянки Великого Бар’єрного рифу постраждали від масових обесцвечиваний, оскільки на початку 2016 та 2017 рр нагрівання океану збільшилася, що призвело до загибелі великих районів коралів.

Дослідження, проведене Террі Хьюзом з Центру передових досліджень ARC з вивчення коралових рифів, показало, що 30% коралів загинули в результаті одного лише спеки 2016 року.

Південна частина рифу успішно уникала найгірших наслідків знебарвлення коралів і циклонів з 2009 року, але з 2017 на неї вплинув різке зростання популяції морської зірки акантастер (або терновий вінець).

Акантастер харчуються коралами і нереститься так швидко, що з нею дуже важко впоратися. Поширення зірки пов’язано з попаданням в морську воду азоту з добрив і пестицидів сільськогосподарських стоків. Тепер на півдні твердий кораловий покрив становить 24%, порівняно з 43% три десятиліття тому.

За оцінками вчених Міжурядової групи експертів зі зміни клімату, якщо кліматична криза не зупинять, а глобальне потепління досягне 2C, 99% коралів по всій земній кулі можуть бути втрачені.

Руйнування коралів відбувається в безпрецедентних масштабах, головним чином з-за кліматичної кризи. Поки що Великий Бар’єрний риф залишається жвавим місцем, де мешкають тисячі тварин, а в сфері туризму задіяно 64 000 робочих місць, однак у цього об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО є серйозні проблеми.

За матеріалами The Guardian

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