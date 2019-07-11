У Греції стихія вбила туристів

Серед жертв – двоє дітей. Загиблі були туристами з Чехії, Румунії та Росії.
Експрес-інформація по країні
Греція (Грецька Республіка) – держава в Південній Європі.
Прапор
Герб
Столиця – Афіни
Найбільші міста: Афіни, Салоніки, Патри, Лариса
Форма правління – Парламентська республіка
Територія – 131 957 км2 (95-я в світі)
Населення – 10,77 млн чол. (75-я в світі)
Офіційна мова – грецька
Релігія – православ’я
ІЛР – 0,865 (29-я в світі)
ВВП – $235,5 млрд (45-я в світі)
Валюта – євро
Межує з Албанією, Македонією, Болгарією, Туреччиною
Подивитися цю публікацію в Instagram
Подивитися цю публікацію в Instagram
Подивитися цю публікацію в Instagram
Зокрема, літня чеська пара загинула, коли сильний вітер зніс їх трейлер, а жінка і 8-річний хлопчик, обидва громадянина Румунії, були вбиті після обвалення даху ресторану в містечку Неа-Плагия. Ще двоє громадян Росії – батько і син – померли через падіння дерева неподалік від готелю в містечку Неа-Потидея.
Очевидці розповіли, що гроза з градом тривала близько півгодини, однак цього виявилося досить для сильних руйнувань: були поламані гілки дерев, пошкоджено різні наземні конструкції, на берег моря викинуло човни. Градини досягали розміром оливок. В Халкідіках зникла електрика, мобільний зв’язок працював з перебоями.
В останній тиждень шторми і урагани обрушилася також на північ Іспанії, південь Франції, Італії і низки балканських країн.
Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», через повені в Іспанії одна людина загинула.
За матеріалами «Оглядач»
Читайте також:
Повінь в Росії: вода піднялася на два поверхи
В Іркутській області Росії паводком забрало сотні будинків
Повінь у Великобританії: за годину випала тижнева норма опадів