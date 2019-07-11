У Греції стихія вбила туристів

Серед жертв – двоє дітей. Загиблі були туристами з Чехії, Румунії та Росії.

Експрес-інформація по країні

Греція (Грецька Республіка) – держава в Південній Європі.

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Столиця – Афіни

Найбільші міста: Афіни, Салоніки, Патри, Лариса

Форма правління – Парламентська республіка

Територія – 131 957 км2 (95-я в світі)

Населення – 10,77 млн чол. (75-я в світі)

Офіційна мова – грецька

Релігія – православ’я

ІЛР – 0,865 (29-я в світі)

ВВП – $235,5 млрд (45-я в світі)

Валюта – євро

Межує з Албанією, Македонією, Болгарією, Туреччиною

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Публікація від Людмила Туригіна Силохина (@turyginasilokhina) 11 Лип 2019 в 4:23 PDT

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Зокрема, літня чеська пара загинула, коли сильний вітер зніс їх трейлер, а жінка і 8-річний хлопчик, обидва громадянина Румунії, були вбиті після обвалення даху ресторану в містечку Неа-Плагия. Ще двоє громадян Росії – батько і син – померли через падіння дерева неподалік від готелю в містечку Неа-Потидея.

Очевидці розповіли, що гроза з градом тривала близько півгодини, однак цього виявилося досить для сильних руйнувань: були поламані гілки дерев, пошкоджено різні наземні конструкції, на берег моря викинуло човни. Градини досягали розміром оливок. В Халкідіках зникла електрика, мобільний зв’язок працював з перебоями.

В останній тиждень шторми і урагани обрушилася також на північ Іспанії, південь Франції, Італії і низки балканських країн.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», через повені в Іспанії одна людина загинула.

За матеріалами «Оглядач»

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