Улюблене инстаграмерами сибірське озеро токсично

Золовідвали, тобто місця складування золи теплових електростанцій, що працюють на твердому паливі, дуже часто забруднюють повітря, наземні і підземні водні джерела.

Їм-то і є красиве озеро, з-за свого екзотичного виду зване в народі «Новосибирскими Мальдівами» і служить ідеальним фоном для постів в Instagram.

Виявляється, причина його тропічної забарвлення досить прозаїчна: його створюють солі кальцію та оксиди металів.

Попередження про небезпеку не подіяли

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Столиця – Москва

Найбільші міста: Москва, Санкт-Петербург, Новосибірськ, Єкатеринбург,Казань, Самара, Омськ, Ростов-на-Дону, Самара, Уфа

Форма правління – Президентсько-парламентська республіка

Територія – 17 125 407 км2 (1-я в світі)

Населення – 146,52 млн чол. (9-я в світі)

Офіційна мова – російська

Релігія – православ’я, мусульманство

ІЛР – 0,798 (50-я в світі)

ВВП – $1,86 трлн (10-я в світі)

Валюта – російський рубль

Межує з Норвегією, Фінляндією, Естонією, Латвією, Литвою, Польщею, Білоруссю, Україною, Абхазією, Грузією, Південною Осетією, Азербайджаном, Казахстаном, КНР, Монголією, КНДР

Серед тих, хто звернувся до инстаграмерам з проханням не наближатися до золоотвалу – керівництво Сибірської генеруючої компанії (СГК).

«Вода дуже лужна, – коментують ситуацію в компанії, – тому що в ній розчинені солі кальцію та оксиди металів. Контакт шкіри з такою водою може викликати алергічну реакцію!»

Однак суворі попередження влади та енергетиків, які закликають людей не підходити до води, викликають зворотну реакцію. Кількість любителів селфи тут рішуче збільшується.

Для «чернобылеманов» тут ніби медом намазано

Вони ніби відчувають збудження від знайомства з токсичним об’єктом. Одна з користувачок соцмереж опублікувала «жартівливу» фотографію у відповідь на розмови про токсичність тутешньої води. Знімок, де вона розташувалася на березі теплоелектростанції, підписаний наступним чином: «Це, звичайно, не Чорнобиль, але все ж небезпечно!»

Інший любитель селфи опублікував фото свого відпочинку на надувному єдинорозі, прокоментувавши свій хвацькість: «Тут не небезпечно плавати. На наступний ранок мої ноги злегка почервоніли і зудели два дні, але потім все пішло. Але що б ви не зробили заради такого знімка?» І додав, що «вода на смак трохи кисле».

Відомий користувач Instagram – Олексій Лео, присвятив свою сторінку селфи на звалищах, пишається тим, що відвідував «Новосибірські Мальдіви» вже чотири рази. Однак він не заходив у воду, а просто стояв поруч і спостерігав. Инстаграмер написав: «Не рекомендується торкатися води. Це може викликати алергію».

За матеріалами BBC

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