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До 2050 року клімат у Києві стане таким же, як у столиці Австралії

11.07.2019

Згідно з дослідженнями вчених з Швейцарської вищої технічної школи Цюріха, в Києві через три десятиліття буде такий же клімат, як сьогодні в Канберрі — столиці Австралії. Зміни можуть супроводжуватися сильною посухою.

Максимальна температура самого жаркого місяця в Києві збільшиться на 6,7 С, а середня річна — на 3 С.

У доповіді про можливі наслідки кліматичної кризи також повідомляється, що Харків до 2050 року буде відчувати себе сучасним Бухарестом, а Дніпро — Скоп’є — столиця Македонії.

Експрес-інформація по країні

Земля знаходиться на третьому місці по віддаленості від Сонця і на п’ятому серед усіх планет Сонячної системи за розміром.

Вік – 4,54 млрд років

Середній радіус – 6 378,2 км

Середня окружність – 40 030,2 км

Площа – 510 072 млн км2 (29,1% суші і 70,9% води)

Кількість материків – 6: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія і Антарктида

Кількість океанів – 4: Атлантичний, Тихий, Індійський, Північний Льодовитий

Населення – 7,3 млрд чол. (50,4% чоловіків і 49,6% жінок)

Найбільш густо населені держави: Монако (18 678 осіб/км2), Сінгапур (7607 осіб/км2) та Ватикан (1914 осіб/км2)

Кількість країн: всього 252, незалежних 195

Кількість мов у світі – близько 6 000

Кількість офіційних мов – 95; найпоширеніші: англійська (56 країн), французька (29 країн) і арабська (24 країни)

Кількість національностей – близько 2 000

Кліматичні пояси: екваторіальний, тропічний, помірний, арктичний (основні) + субекваторіальний, субтропічний і субарктичний (перехідні)

У всьому світі міста, які в даний час знаходяться в помірних і холодних кліматичних зонах в північній півкулі, будуть нагадувати міста, розташовані на відстані більше 1000 км ближче до екватора. Це матиме руйнівний вплив на здоров’я та інфраструктуру.

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Інтерактивна карта змін клімату

Дослідники створили інтерактивну карту, на якій зображені 520 великих міст і їх «кліматичні аналоги» до 2050 року. Варшава, приміром, буде нагадувати сучасний Тбілісі, Москва — Детройт, Лондон — Барселону, а Стокгольм — Будапешт.

Згідно з прогнозами науковців, глобальне потепління в європейських містах буде складати до 3,5 C влітку і 4,7 C взимку. Істотні зміни зазнають вісім з десяти міст.

Трохи більше 10 років тому Барселона постраждала від сильної посухи, яка поставила під загрозу багатьох жителів і призвела до того, що десятки мільйонів євро були витрачені на імпорт питної води. Дослідники вважають, що в майбутньому ймовірність того, що в північних широтах виникнуть аналогічні проблеми, зростає.

Серед найбільш тривожних висновків є те, що жителі приблизно п’ятої частини міст світу, включаючи Джакарту, Сінгапур, Янгон і Куала-Лумпур, будуть відчувати умови, яких в даний час немає ні в одному з великих міст на Землі.

Як сказав Те Кроутер, засновник дослідницького центру Crowther Lab при Швейцарської вищої технічної школи Цюріха: «Ми абсолютно не готові до цього. Підготовка до змін клімату повинна була початися вже вчора. І чим раніше це станеться, тим меншими будуть наслідки».

За матеріалами The Guardian

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