До 2050 року клімат у Києві стане таким же, як у столиці Австралії

Згідно з дослідженнями вчених з Швейцарської вищої технічної школи Цюріха, в Києві через три десятиліття буде такий же клімат, як сьогодні в Канберрі — столиці Австралії. Зміни можуть супроводжуватися сильною посухою.

Максимальна температура самого жаркого місяця в Києві збільшиться на 6,7 С, а середня річна — на 3 С.

У доповіді про можливі наслідки кліматичної кризи також повідомляється, що Харків до 2050 року буде відчувати себе сучасним Бухарестом, а Дніпро — Скоп’є — столиця Македонії.

Експрес-інформація по країні

Земля знаходиться на третьому місці по віддаленості від Сонця і на п’ятому серед усіх планет Сонячної системи за розміром.

Вік – 4,54 млрд років

Середній радіус – 6 378,2 км

Середня окружність – 40 030,2 км

Площа – 510 072 млн км2 (29,1% суші і 70,9% води)

Кількість материків – 6: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія і Антарктида

Кількість океанів – 4: Атлантичний, Тихий, Індійський, Північний Льодовитий

Населення – 7,3 млрд чол. (50,4% чоловіків і 49,6% жінок)

Найбільш густо населені держави: Монако (18 678 осіб/км2), Сінгапур (7607 осіб/км2) та Ватикан (1914 осіб/км2)

Кількість країн: всього 252, незалежних 195

Кількість мов у світі – близько 6 000

Кількість офіційних мов – 95; найпоширеніші: англійська (56 країн), французька (29 країн) і арабська (24 країни)

Кількість національностей – близько 2 000

Кліматичні пояси: екваторіальний, тропічний, помірний, арктичний (основні) + субекваторіальний, субтропічний і субарктичний (перехідні)

У всьому світі міста, які в даний час знаходяться в помірних і холодних кліматичних зонах в північній півкулі, будуть нагадувати міста, розташовані на відстані більше 1000 км ближче до екватора. Це матиме руйнівний вплив на здоров’я та інфраструктуру.

Інтерактивна карта змін клімату

Дослідники створили інтерактивну карту, на якій зображені 520 великих міст і їх «кліматичні аналоги» до 2050 року. Варшава, приміром, буде нагадувати сучасний Тбілісі, Москва — Детройт, Лондон — Барселону, а Стокгольм — Будапешт.

Згідно з прогнозами науковців, глобальне потепління в європейських містах буде складати до 3,5 C влітку і 4,7 C взимку. Істотні зміни зазнають вісім з десяти міст.

Трохи більше 10 років тому Барселона постраждала від сильної посухи, яка поставила під загрозу багатьох жителів і призвела до того, що десятки мільйонів євро були витрачені на імпорт питної води. Дослідники вважають, що в майбутньому ймовірність того, що в північних широтах виникнуть аналогічні проблеми, зростає.

Серед найбільш тривожних висновків є те, що жителі приблизно п’ятої частини міст світу, включаючи Джакарту, Сінгапур, Янгон і Куала-Лумпур, будуть відчувати умови, яких в даний час немає ні в одному з великих міст на Землі.

Як сказав Те Кроутер, засновник дослідницького центру Crowther Lab при Швейцарської вищої технічної школи Цюріха: «Ми абсолютно не готові до цього. Підготовка до змін клімату повинна була початися вже вчора. І чим раніше це станеться, тим меншими будуть наслідки».

За матеріалами The Guardian

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