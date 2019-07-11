11 липня: все що треба знати за сьогодні. Зеленський хоче люструвати Порошенка

(11.07.2019). Хімічна кастрація педофілів, прийняття виборчого кодексу, люстрація чиновників Порошенка, можливе зняття санкцій з Януковича. Що цікавого трапилося за сьогодні. Zrada.today підготувала для своїх читачів самі цікаві новини та події в історії, які відбулися в цей день.

Верховна Рада нарешті дозріла, аби змінити систему виборів народних депутатів. Однак, голосування до Верховної ради за новим виборчим кодексом, відбудеться тільки на наступних парламентських виборах. Він не буде діяти На позачергових виборах, які мають пройти вже 21 липня.

Цитата дня: люстрація для чиновників часів Порошенка

“Для чого (потрібні) міністри, які розповідають, що українці багато їдять (про це говорив міністр соціальної політики Андрій Рева – ред.), Які будують дороги лише у своєму Facebook і народжують дітей в Америці (Володимир Омелян- ред.), які угробили здоров’я нації й розповідають про шкоду вишневих кісточок (Уляна Супрун – ред.). Для чого потрібні прокурори, які можуть посадити тільки власну печінку?(Юрій Луценко – ред.)”, – розповів Зеленський.

Під будівлею телеканалу NewsOne відбулася акція на підтримку журналістів. Генеральна прокуратура України (ГПУ) зареєструвала кримінальну справу про замах на вчинення державної зради у зв’язку з планами українського телеканалу NewsOne влаштувати телеміст з російським телеканалом

Цифра дня: 4,2 грн



Центральна виборча комісія (ЦВК) назвала вартість одного примірника бюлетеня – вона становить 4,2 грн