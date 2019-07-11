В Індії 12-річна дівчинка-програміст керує власною компанією

Писати програми вундеркінд Зунайра почала з 8 років. За минулі чотири роки вона заснувала власну компанію. А також навчила чимало студентів справі, якими досконало оволоділа. Дівчинка створила безліч бізнес-додатків (комп’ютерних і мобільних), що допомагають підприємцям справлятися з проявами кризи.

Будучи ученицею 7 класу, Зунайра Хан співпрацює з неурядовою організацією, зокрема керує її сайтом, який сама ж і створила.

Нещодавно талановита програмістка була удостоєна звання «Цифровий посол» Делийской державної школи.

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Експрес-інформація по країні

Індія (Республіка Індія – держава в Південній Азії.

Прапор



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Столиця – Делі

Найбільші міста: Мумбаї, Делі, Бангалор, Ченнаї, Калькутта

Форма правління – Парламентська

Територія – 3 287 263 км2 (7-я в світі)

Населення – 1,285 млрд чол. (2-я в світі)

Офіційні мови – хінді, англійська (+ 21)

Релігія – індуїзм

ІЛР – 0,609 (130-я в світі)

ВВП – $2,048 трлн (9-я в світі)

Валюта – індійська рупія

Межує з Пакистаном, Китаєм, Непалом, Бутаном, Бангладеш, М’янмою

Витоки такої незвичайної обдарованості дівчинки-вундеркінда слід шукати в генах. Мама Зунайры – Нишат Хан – тренер з інформаційних технологій. Дівчинка з раннього дитинства відвідувала мамині заняття зі студентами і була зачарована процесом викладання. Вона попросила маму навчити і її всьому, що та знає. Початок цієї науки було покладено, коли дівчинці виповнилося сім. А вже о восьмій вона почала створювати власні програми.

У свою чергу Нишат Хан свідчить, що таке завзяття дочки до комп’ютерних технологій п’ять років тому стало для неї несподіванкою. Однак мати пішла назустріч дочки, присвятивши в основи діяльності програміста. І тепер пишається тим, як дочка стрімко просувається у своїй кар’єрі.

За матеріалами Deccan Chronicle

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