Від скромності не помре: Трамп назвав себе стабільним генієм

Президент США Дональд Трамп в серії твітів продовжив ображати кандидатів в президенти від Демократичної партії. Він також назвав сам себе “стабільним генієм”, а потенційного суперника на виборах глави держави 2020 року, кандидата від Демократичної партії Сполучених Штатів Елізабет Уоррен “худою версією на Покахонтас”.

Покахонтас – мультфільм студії Уолта Діснея. Це історія про дочку індіанського вождя Поухатана. Трамп неодноразово називав одну з лідируючих кандидатів в президенти США від демократів Уоррен “Покахонтас” за її висловлювання про те, що в ній тече кров корінних американців. Трамп навіть на одному із записаних виступів сказав, що віддасть на благодійність один мільйон доларів, якщо йому нададуть докази того, що в Уоррен тече індіанська кров.

Після проведення ДНК-аналізу виявилося, що більшість предків Уоррен були європейцями, проте в її крові все ж були знайдені сліди корінних американців. Після цього Трамп заявив, що “ніколи не обіцяв дати мільйон”.