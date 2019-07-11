Фахівці назвали безпечну для здоров’я дозу молока

Експерти в області харчування розповіли про оптимальну дозу молока, яка не завдасть шкоди організму.

Медики підкреслюють, що всі кисломолочні продукти при правильному вживанні є еліксиром молодості і довголіття.

Однак якщо добова норма перевищує 350 грамів на добу, то ефект перестає бути позитивним.

Крім того лікарі підкреслили, що ферментовані молочні продукти, наприклад, йогурти, кефіри, сир і кисло-молочний сир несуть значно більше користі, ніж молоко в чистому вигляді.

Справа в тому, що не у всіх людей є гени, які допомагають без наслідків переносити лактозу, а людям у віці краще зовсім відмовитися від молочної продукції.

: thehappy.news

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