Фахівці назвали безпечну для здоров’я дозу молока

Експерти в області харчування розповіли про оптимальну дозу молока, яка не завдасть шкоди організму.
Медики підкреслюють, що всі кисломолочні продукти при правильному вживанні є еліксиром молодості і довголіття.
Однак якщо добова норма перевищує 350 грамів на добу, то ефект перестає бути позитивним.
Крім того лікарі підкреслили, що ферментовані молочні продукти, наприклад, йогурти, кефіри, сир і кисло-молочний сир несуть значно більше користі, ніж молоко в чистому вигляді.
Справа в тому, що не у всіх людей є гени, які допомагають без наслідків переносити лактозу, а людям у віці краще зовсім відмовитися від молочної продукції.
: thehappy.news
Підпишіться на групу «СВІДОК» у Facebook
Більше актуальних новин дивіться в програмі “Свідок” на телеканалі НТН по буднях – 8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, і щосуботи о 19.00.