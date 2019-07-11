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ТОП кращих залізничних маршрутів світу

11.07.2019

«Подорож по рейках незрівнянне пригода. Ви засинаєте в одному місці, прокидаєтеся в іншому, а по дорозі насолоджуєтеся красою. При цьому одним мандрівникам важливо заощадити, а іншим – прокотитися в комфорті. Ми вирішили вибрати ті потяги світу, які відповідають обом критеріям», – прокоментував рейтинг директор з маркетингу On the Go Tours Ентоні Харрісон.

Топ-10 склався наступним чином:

  • Транссибірський експрес Москва – Владивосток, Росія;
  • Поїзд з Елли у Канді, Шрі-Ланка;

    • Експрес-інформація по країні

    Земля знаходиться на третьому місці по віддаленості від Сонця і на п’ятому серед усіх планет Сонячної системи за розміром.

    Вік – 4,54 млрд років

    Середній радіус – 6 378,2 км

    Середня окружність – 40 030,2 км

    Площа – 510 072 млн км2 (29,1% суші і 70,9% води)

    Кількість материків – 6: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія і Антарктида

    Кількість океанів – 4: Атлантичний, Тихий, Індійський, Північний Льодовитий

    Населення – 7,3 млрд чол. (50,4% чоловіків і 49,6% жінок)

    Найбільш густо населені держави: Монако (18 678 осіб/км2), Сінгапур (7607 осіб/км2) та Ватикан (1914 осіб/км2)

    Кількість країн: всього 252, незалежних 195

    Кількість мов у світі – близько 6 000

    Кількість офіційних мов – 95; найпоширеніші: англійська (56 країн), французька (29 країн) і арабська (24 країни)

    Кількість національностей – близько 2 000

    Кліматичні пояси: екваторіальний, тропічний, помірний, арктичний (основні) + субекваторіальний, субтропічний і субарктичний (перехідні)

  • «Червона стріла» з Москви в Санкт-Петербург, Росія;
  • Поїзд Осло – Берген, Норвегія;
  • The Caledonian Sleeper з Лондона в шотландський місто Інвернесс, Великобританія;
  • The Sunrise Seto з Токіо в Такамацу, Японія;
  • The Blue Train з Преторії в Кейптаун, ПАР;
  • Кільцевий маршрут Deccan Odyssey, Індія;
  • Belmond Andean Explorer з Куско в Арекипу, Перу;
  • Індійський Maharajas Express за маршрутом Делі – Джайпур – Агра – Рантамбор – Хаджурао – Варанасі – Делі.
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    «Навколо Світу. Україна» писав про найкрасивіших залізничних вокзалах Європи.

    За матеріалами 34travel.me

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