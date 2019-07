ТОП кращих залізничних маршрутів світу

«Подорож по рейках незрівнянне пригода. Ви засинаєте в одному місці, прокидаєтеся в іншому, а по дорозі насолоджуєтеся красою. При цьому одним мандрівникам важливо заощадити, а іншим – прокотитися в комфорті. Ми вирішили вибрати ті потяги світу, які відповідають обом критеріям», – прокоментував рейтинг директор з маркетингу On the Go Tours Ентоні Харрісон.

Топ-10 склався наступним чином:

Транссибірський експрес Москва – Владивосток, Росія;

Поїзд з Елли у Канді, Шрі-Ланка;

«Червона стріла» з Москви в Санкт-Петербург, Росія;

Поїзд Осло – Берген, Норвегія;

The Caledonian Sleeper з Лондона в шотландський місто Інвернесс, Великобританія;

The Sunrise Seto з Токіо в Такамацу, Японія;

The Blue Train з Преторії в Кейптаун, ПАР;

Кільцевий маршрут Deccan Odyssey, Індія;

Belmond Andean Explorer з Куско в Арекипу, Перу;

Індійський Maharajas Express за маршрутом Делі – Джайпур – Агра – Рантамбор – Хаджурао – Варанасі – Делі.

«Навколо Світу. Україна» писав про найкрасивіших залізничних вокзалах Європи.

За матеріалами 34travel.me

