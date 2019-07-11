Кругом вороги: конспірологія стала основою російської ідеології

Російського обивателя дуже легко переконати в будь теорії змови, «пояснює» чому зовнішні сили хочуть поневолити або знищити його

Весь світ цілком і повністю ніхто не контролює. Ним керує швидше масштабна інерція, ніж складна ієрархія і нібито породжувані нею таємні, але при цьому величезні, розгалужені структури.

Хоча останні, зрозуміло, існують і поза всяких прихованих схем і намірів, постійно прагнучи до домінування і конкуруючи між собою, але це аж ніяк не робить їх «володарями всесвіту», як нерідко представляється любителям всіляких теорій змов.

Незважаючи на нібито матеріалізм марксистського вчення, адаптованого Леніним для Росії, в основі його лежали і продовжують знаходиться традиціоналістські мантри релігійного характеру. Безпосередньо в мисленні середньостатистичного росіянина, як правило, присутні міфи — ленінській інтерпретації ерзац-релігії, помножені на православний новодел гебешного розливу.

Саме тому сьогодні на розм’якшений десятиліттями ідеологічної обробки мозок російського обивателя дуже легко лягають будь-які теорії змови, «пояснюють» чому зовнішні сили хочуть поневолити або знищити його. Також це цілком вкладається і в загальну парадигму зовнішньої політики нинішньої Росії, яка вважає прогресивні країни своїми ворогами, «бездуховными» виконавцями волі якихось таємних вищих ворожих (у т. ч. інопланетних!) сил.

При здавалося б надлишкової інформатизації російського суспільства, що настала вже в середині 2000-х завдяки поширенню широкосмугового доступу в Інтернет, якісного «квантового стрибка» в масовому несвідомому не настав — навпаки, люди швидше навчилися знаходити в Мережі всілякі чудернацькі підтвердження своїм домислам і маревних наклепам, ніж розсіювати темряву власного невігластва не завжди зручними і комфортними до сприйняття фактами.

Таким чином, конспірологічне мислення — це ще й бажання створити сприятливе середовище для чудовиськ, породжених сном власного розуму, це прагнення сформувати таку світоглядну конструкцію, в якій вони стануть її невід’ємною, органічною частиною.

Знання про пастці — перший і основний спосіб уникнути її. Припустимо, що якісь конспірологічні побудови вірні і таким чином, викриваючи змова, людина звільняється від згубного, згубного впливу його таємних засновників. Але не тут-то було. Конспирологичность не передбачає якісних висновків навіть зі своїх власних формулювань, відводячи своїх адептів вглиб заплутаного лабіринту — прямо на обід Мінотавра божевілля.

Наскільки успішною російська література в дихотомічних питаннях від «Що таке добре і що таке погано?» до «Хто винен і що робити?”, настільки ж хибно-стійко російське світогляд, саме російське буття, дає готові і спокусливі відповіді. Пошук винних обертається знаходженням ворога, але цим ворогом чомусь постійно стає якась третя сила, ще й неабияк мистифицированная. При цьому своя, вітчизняна влада нерідко сакралізується, покривається ореолом то милостливой, то караючої божественності. Тому від руської літератури до конспірології — буквально один крок.

Проблема в тому, що архаїчно-конспірологічний мислення, властиве нижчих верств населення, вміло оброблене пропагандою останніх років, постійно переноситься з внутрішніх питань у зовнішні сфери. Таким чином, «масонський змова», «атлантистский пакт» та інша «світова закуліса» кожен раз оживають під оновленими обкладинками, залишаючись всередині все тими ж більшовицькими «методичними вказівками з виявлення контрреволюційних елементів».

Одним з прикладів псевдогосударственной структури з виробництва конспірологічних міфів є так званий «Изборский клуб». Це спільнота широко відомих у вузьких колах доморощених «інтелектуалів» консервативного спрямування, що спеціалізуються на вивченні зовнішньої і внутрішньої політики Росії.

Саме їх галюцинаторні побудови, взяті з німецьких методичок 30-х років минулого століття, є ідеологічною основою нинішньої російської державності.

Я пам’ятаю, як на початку двотисячних, коли путінська повістка була ще неочевидна і тільки починала формуватися, один з таких «мудрих» (тоді я ще не знала хто вони такі), запросив мене на якесь захід в один з престижних книжкових крамничок у центрі Москви.

Виступали дружно лаяли Захід, готувалися до останнього сакрального бою і т. д. Я довго терпіла і дивувалася. Але терпіння моє лопнуло, коли один літературний старець, що віддалено нагадує Лева Миколайовича, але при цьому будучи явною постмодерністської підробкою (як і все у них), устав і вигукнув, здіймаючи руки вгору: «Як вони можуть, щось там робити (зараз, на жаль, я дослівно не згадаю хто і що), коли діти в Африці голодують?». З голодних дітей в приміщенні була тільки я. Тому я негайно вирушила в найближче кафе обідати, щоб не слухати всю цю єресь. За мною помчав ще один клінічний патріот, намагаючись переконати мене в тому, що я «повинна працювати з ними, на благо Росії, і за пристойне фінансування(!)» і що сама ідея «холодної війни», природно імітаційної, дуже навіть непогана. А все, що відбувається є ні що інше як дії групи «анти-Бжезінського», якого треба читати і розуміти «рівно навпаки». Простіше кажучи, мене намагалися не тільки втягнути в сумнівну політико-інтелектуальну аферу (а подібних афер і складається зовнішня і внутрішня політика нинішньої РФ), але і переконати мене в тому, що дана гра влаштовує не тільки Росію, але і Америку.

З вищеописаного слід один простий і неминучий висновок — всі злочини, насамперед державні, здійснюються під прикриттям зовні благовидних громадських консенсусів. Коли ж подібні договори у своїй основі починають знаходити форму агресивних конспірологічних фантазмів, держава приречена на катастрофу.