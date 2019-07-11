Турчинов про свою люстрацію: За свої дії я готовий відповідати перед Богом і Україною

Екс-секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олександр Турчинов здивований ініціативою президента України Володимира Зеленського щодо розширення люстрації та зазначає, що йому не соромно за свою діяльність протягом останніх п’яти років.

“Зі здивуванням дізнався, що до цієї кампанії (переслідування з боку РФ – ІФ) долучився і пан Зеленський, який запропонував мене ще й люструвати. Мені не соромно за свою діяльність за останні п’ять років. Я дуже добре знаю, в якому стані була Україна 23 лютого 2014 року і якою вона стала на 19 травня 2019 року”, – написав Турчинов на своїй сторінці у Facebook у четвер.

Він зазначив, що за всі свої рішення та дії “готовий відповідати перед Богом і країною”.

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“Але мені шкода, що оточення чинного президента синхронізує його заяви з брудними провокаціями тих, хто веде проти України жорстоку і криваву війну”, – шкодує екс-секретар РНБО.

Турчинов із 22 лютого по 27 листопада 2914 року був головою Верховної Ради, також у період з 23 лютого по 7 червня 2014 року – в. о. президента України. З 16 грудня 2014 року по 28 травня 2019 року – секретар РНБО.

Президент Зеленський пропонує законопроект щодо розширення дії закону про очищення влади (про люстрацію) на президента, депутатів, міністрів та інших топ-чиновників, які обіймали посади з 23 лютого 2014 року по 19 травня 2019 року.

“Ми напрацювали законопроект про розширення норм закону “Про очищення влади”. Пропоную до переліку посад, які потрапляють під люстрацію, додати: президента України, всіх народних депутатів України, голову Верховної Ради, членів уряду, генерального прокурора, главу СБУ, голів Антимонопольного комітету та Фонду держмайна, глав Державної фіскальної служби та митниці, секретаря РНБО, керівництво оборонних підприємств, які обіймали посади з 23 лютого 2014 року по 19 травня 2019 року”, – сказав Зеленський у відеозверненні 11 липня.

Джерело – interfax

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