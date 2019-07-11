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Перша розмова Зеленського з Путіним: про що вони говорили

11.07.2019

Президент Росії Володимир Путін у телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським обговорили ситуацію на Донбасі та обмін полоненими, повідомив прес-секретар глави російської держави Дмитро Пєсков у четвер, передає interfax.

“Обговорювалися питання врегулювання на південному сході України та спільної роботи щодо повернення утримуваних з обох сторін осіб”, – сказав Пєсков.

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За його словами, “досягнуто домовленості щодо продовження цієї роботи на рівні експертів”.

“Також обговорювалася можливість продовження контактів у нормандському форматі”, – повідомив Пєсков.

Телефонна розмова відбулася з ініціативи української сторони.

Це був перший контакт глав двох держав після обрання Зеленського президентом України.

 

 

 

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