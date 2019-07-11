Пам’ятки Шрі-Ланки: як організувати поїздку самостійно

Подорожувати по Шрі-Ланці легко. Можна скористатися громадським транспортом, орендувати машину або тук-тук, але краще всього найняти водія з машиною у місцевого прокатника. Якщо ви їдете компанією, це не дорого, 50-60 доларів в день.

В аеропорту Коломбо я купила сім-карту місцевого оператора Dialog (1300 рупії, найдешевший пакет 500 рупій) і знайшла драйвера, який на тиждень став членом нашої команди. Планів у нас було багато: дослідити пляжі півдня, відвідати національні парки Ялла з леопардами і Миннерия зі слонами, дізнатися, як збирають чай, оглянути золотий трикутник (Канді, Поллунарува, Анурадхапура).

Коли водій, чудовий Капела на новенькій білої Toyota, знайдений, — підписуємо договір (настійно рекомендую!) і вирушаємо на південь до стародавнього міста Галле.

Дороги на Шрі-Ланці

Експрес-інформація по країні

Шрі-Ланка (Демократична Соціалістична Республіка Шрі-Ланка) – острівна держава в Південній Азії.

Прапор



Герб



Столиця – Шрі-Джаяварденепура-Котте

Найбільше місто – Коломбо

Форма правління – Змішана республіка

Територія – 65 610 км2 (120-я в світі)

Населення – 20,71 млн. чол. (57-я в світі)

Офіційні мови – сингальська, тамільська

Релігія – буддизм

ІЛР – 0,757 (73-я в світі)

ВВП – $78,82 млрд (65-я в світі)

Валюта – шрі-ланкійська рупія

«Як можна весь час їхати 70 км/год і при цьому долати 100 км за 3 години?» — це все, що можна сказати про рух на Шрі Ланці. Там дуже щільний трафік. Часто одне селище за іншим, з людьми і собаками на проїжджій частині. Спочатку дивуєшся – потім звикаєш.

Форт Галле

Головне місто і пам’ятка півдня – 2000-річний Галле зі старовинним фортом, заснованим португальцями в епоху Великих Відкриттів. Століттями тут зупинялася кораблі по дорозі з Європи в Азію. Сьогодні форт Галле включений в список всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Це не просто фортеця, а ціле місто з антикварними крамницями, храмами різних конфесій, кафе і житловими вулицями, якими можна гуляти цілий день.

В Галле як і раніше ходять в море за рибою, грають в крикет (о, як тут люблять крикет!) і купаються на незручному пляжике.

Форт варто обійти по периметру, навідатися на рибний ринок і подивитися антикваріат. А потім поїхати до знаменитих пляжах півдня країни. Саме південніше Галле починається Шрі Ланка, яка так мені подобається: з витонченими колоніальними будівлями, потужним океаном і незайманою природою.

Пляжі Шрі-Ланки

Південь Шрі-Ланки популярний у любителів морського відпочинку. Але, вирушаючи сюди, важливо правильно вибрати пляж! Унаватуна – затишна безпечна для купання бухта, захищений скелями від океанських хвиль. Тут атмосферно: хочеться бити в барабани, зробити дреди і ходити босоніж. У Міріссі – вічний прибій і рай для серферів.

На знаменитих пляжах Велигамы не плавають, зате рибалки ловлять рибу з високих шестов з перекладинами. Такий вид рибного лову став символом країни і сюжетом для сувенірів. Тут же, на пляжі, можна придбати свіжий улов. Гарне місце для фотосесії.

Від Тангалле починаються нескінченні безлюдні піщані пляжі, на одному з яких, Рекава (Rekawa), вночі можна спостерігати за черепахами в процесі кладки.

Ми заїжджаємо до самого південного в ЮВА маяка на мис Дондра, і в Диквеллу подивитися «морський фонтан» Блоу Хол (Blow Hole). В чому суть? Прибій, б’ючись об берег, викидає з щілини в скелі струмінь води. Навіть у тиху погоду її висота досягає 10-12 метрів, а в сезон (влітку) вода заливає всю оглядовий майданчик. Я намагаюся зробити фото. Охоронець слідкує за хвилями і азартно кричить: «Давай!». Тисну на спуск, але кожен раз не вчасно, рятую камеру від бризок.

Тут є музей природи, смішні рослини-недотроги, які згортають листочки при дотику, недалеко гори солі, здобуті методом випарювання.

Заповідник Яллу

Але наша головна мета — природно-ландшафтний заповідник Яллу, в якому водяться леопарди. Потрапити до заповідника можна тільки рано вранці або ввечері на спеціальному джипі з ліцензованим рейнджером.

Треба зазначити, що небагата Шрі-Ланка дуже дбайливо ставиться до охорони природи. У країні 21 заповідник, їх відвідування коштує дорого. Наприклад, прогулянка по гірському плато Хортон обійдеться приблизно в 70 у.е.

У Ялле вчимо головне правило сафарі: в дощ звірів не видно. Нам не пощастило – лило як з відра. Кабани, олені, крокодили, шакали, буйволи, птиці сумно мокли під дощем і заздрили нашим дождевикам. Леопарда ми не зустріли, тільки побували на «кухні». Зате оцінили незайману природу регіону. У Ялле єдине місце, де можна вийти, розім’яти ноги і з’їсти заздалегідь припасений бутерброд, знаходиться біля пам’ятника жертвам цунамі В 2004 році хвиля тут змила готель з 48 гостями і джипи з туристами

Джунглі і Нувара Елія

Розташована в центрі Шрі-Ланки на висоті 1000 м Елла – моя любов. В околицях цього непримітного містечка прокладені найцікавіші треккиновые маршрути: малий пік Адама, печери, водоспади, чайні плантації.

Нувара-Елія элитарней. Місто-курорт. В який у часи Британської імперії збігали відпочити від спеки колоністи-англійці. Нувара-Елія розташована на висоті близько 1884 м над рівнем моря, тут дуже м’який клімат і часто дощить. Тут не віриться, що ти на Шрі Ланці.

Навколо – стара добра Англія. Акуратні зелені луки, стада вгодованих корів, підстрижені сади, англійська архітектура і навіть гольф-клуб. Тут ростуть морква і капуста, продають теплі куртки і шапки. і можна мерзнути ночами при + 12. Сюди краще взяти вітровку, кросівки і ночувати тільки в будинках з каміном – романтично і тепло.

З Нувара-Елія ходить один з найбільш мальовничих у світі гірських поїздів з видами на чайні плантації. Залізницю побудували ще англійці, і вона в первозданному вигляді функціонує досі! Можна поринути в атмосферу колоніального минулого. Головне, ретельно вивчити розклад, поїзд відправляється всього два рази в добу.

Чайні плантації Шрі-Ланки

Ще одне захоплення – автодорога на Канді. Їдеш, а навколо суцільні таблички Estate Rotshild, Estate McDauel — чайні плантації. Чай на Шрі-Ланку завезли в 1824 році з Китаю, в 1839 році з Індії і спочатку випробували в ботанічному саду Пераденіі. Виявилося, що китайський сорт краще пристосувався до високогірних районах Нувара-Елії, а індійський добре адаптувався на рівнинах острова. У 1867 р шотландський плантатор Джеймс Тейлор заснував перше чайне комерційне підприємство, засадивши 80 га в районі Нувара Елії. І понеслося!

Сьогодні Шрі-Ланка посідає третє місце у світі по виробництву чаю і перше з експорту, забезпечуючи близько 25 % світового попиту! До речі, ви знаєте, що до епохи чаю тут успішно вирощували каву? Чайні плантації і заводи можна відвідати, що ми і зробили. Листя чаю збираються і сортуються вручну: для чаю високої сортності використовуються нерозпущеною бруньки та молоді листки (перша-друга група листя на пагонах, рахуючи від кінця); більш «грубі» чаї роблять із зрілих листків. На виготовлення кілограма чаю потрібно зібрати чотири кілограми листа. А колір і назву чаю залежить від способу та інтенсивності ферментації. Обов’язково купіть чай тут! І в простому магазині теж купите. Чай на Шрі Ланці та цейлонський чай в наших магазинах – дві великі різниці. Найвідоміша фабрика-музей чаю — Mackwoods.

Канді — стародавня столиця Шрі-Ланки

Маршурт по горах закінчується в Канді. Стародавня третя столиця Шрі-Ланки зустріла нас пробкою і тропічної грозою.

— Тут завжди так – філософствує Капела, — якщо зранку сонячно, ввечері обов’язково буде дощ.

Приводом для будівництва Канді стало вторгнення в 14 столітті португальських завойовників. Місцеві жителі не могли протистояти європейської експансії. Сингальська король Викрамабаху зібрав усе цінне і заснував місто посеред непрохідних джунглів. Поки португальці правили на Цейлоні, сингальські королі так і не були підкорені.

Канді знаменитий храмом Зуба Будди. Після кремації, фрагменти його тіла розділили на 8 частин і розвезли по буддистським країнам. Канді дістався зуб. Але Канді чарівний: сам по собі: озеро, в якому відображаються пагорби і візерункові «стіни хмар» Walakulu Bamma, колоніальна архітектура і галасливий азіатський ринок.

На острові посеред озера спочатку був гарем, а потім англійці організували тут сховище боєприпасів. В Канді залишилися будівлі стародавнього королівського палацу, покої якого сьогодні використовуються в якості районних судів. Обов’язково треба піднятися на пагорби, краще в крамниці народних промислів, накупити сувенірів і помилуватися містом з висоти.

У мале коло по історичним пам’яткам Шрі Ланки неодмінно включається стародавній (2000 років) храмовий комплекс Дамбулла, що складається з 5 печер різної площі і розмірів. Місце стало популярним ще у 2 столітті до н. е.., а з 11 століття і по сьогоднішній день місто залишається великим релігійним центром регіону. Мабуть, це саме коммерциализированное на острові місце, крім Сигирии. Краще відвідати печерні храми Mulgirigala на півдні, там атмосферніше.

Казкова Полуннарува

Один з найважливіших центрів культурної спадщини країни, друга столиця Шрі-Ланки — Полуннарува (1070-1293 рр.), знаходиться трохи в стороні. Довгий час Полоннарува була резиденцією правителів Анурадхапури, де вони відпочивали, ховалися в часи тамільських навал. Коли ланкійський король Виджаябаху I зійшов на престол, він затвердив Полоннаруву адміністративною столицею острова. Король інвестував у будівництво складної іригаційної системи в посушливому районі Полоннаруви, і місцевість стала сприятливою для життя людей. Донині збереглися штучне озеро, канали, басейни. Комплекс з храмами, палацами іригаційними спорудами величезний, і для його огляду варто брати велосипед або пересуватися, як ми, на авто. У казковій Полоннарува легко провести цілий день.

Сігірія

Але головний скарб Шрі-Ланки – це Сігірія. “Що може бути цікавого в стирчала посеред рівнини скелі висотою всього 370 м?”, — думала я, — “тільки історія і сходження?”. Може. Повірте мені!

Сігірія – це не тільки символ минулої епохи. Тут збереглися залишки палацу V століття, унікальні фрески небесних дів і дзеркальної стіни, в якій король міг бачити себе, поки йшов поруч з нею, басейни, цистерни для збору води, зали прийомів, грандіозні лапи лева.

За легендою, у місцевого короля було два сина. Один, Касапа, задушив батька і став новим правителем. Інший відправився в Індію збирати армію і повертати престол. Касапа на вершині неприступною Сигирии збудував місто-фортеця, переселивши туди адміністрацію, гарем з 500 дівчат, з яких малювали знамениті фрески «небесних дів».

Навколо скелі були розбиті безкраї сади з чи не першими в світі фонтанами. До палацу вели дерев’яні сходи з системою обвалення на випадок атаки. Пізніше англійці замінили її на залізні сходи. На жаль! Від розкішних будівель залишилися тільки фундаменти, від знаменитих фресок всього 18 малюнків — буддійські ченці здирали їх зі стін. Зі скелі відмінні види, а біля лап лева живуть рої гігантських бджіл.

Сігірію залишили в 14 столітті і лише в 20 столітті її знайшов британський дослідник Джон Стиллом. Нова Сігірія – мальовниче село, в якому є все для комфортного відпочинку.

Що обов’язково треба зробити в Сігірію – відправитися в малесенький заповідник Миннерию, який створювався для збереження популяції слонів. Зараз тут живе близько 200 особин. Тут ми дізналися, що у шрилайнкийских слонів тільки 3% самців з бивнями, і що слонихи зі слоненятами небезпечні. Поки ми клацали фотоапаратами, одна слониха почала рити землю ногою, плескати вухами і розкидатися травою. Наш рейнджер кричав «Заплави!», але слониха вже мчала до нас жвавим галопом, задерши хобот і хвіст.

Утекти ми встигли. Зазвичай слони джипи не перевертають – тільки б’ють по них хоботом. Але не хотілося ризикувати. Слони – визначна пам’ятка та біч Сигирии. Дикі слони зустрічаються тут на шосе і дорогах, для захисту людей і врожаю, поля огороджують дротом під напругою.

І останній штрих великого ланкійського вояжу – перша стародавня столиця сингальської держави, місто Анурадхапура. Він вважається одним з найстаріших постійно населених міст світу поряд з Луксором, Олександрією (Єгипет), Мехіко, Віра-Круз (Мексика), Пешаваром (Пакистан). Сьогодні Анурадхапура священне місце для всього буддійського світу. Площа оточуючих Анурадхапуру монастирів становить понад 40 кв км!

Тонкощі подорожі по Ланці

Шрі Ланка комфортна і безпечна країна, але декілька рад зроблять вашу подорож більш комфортним:

Країна візова, оформляйте електронну візу ТУТ, це заощадить вам час і 5 доларів.

При обміні грошей збережіть чек. Його можуть зажадати при придбанні валюти на вильоті, якщо у вас залишаться зайві рупії.

На Шрі Ланці заборонено фотографувати силові структури, блок-пости (їх майже не залишилося в турзоне) та адміністративні будівлі.

У готелях уточніть, чи включає ціна номера податки. При замовленні вечері, обіду — це питання краще уточнити теж. Послуги можуть обкладатися 10% податком додатково. За вартість проживання можна торгуватися.

Розетки трьохштирькові круглі. Верхня дірочка для блокування двох нижніх. Блокування легко знімається дерев’яною шпажкою для шашличків, або купуйте перехідник.

Обов’язково майте з собою шкарпетки, які не шкода викинути. Ходити по території буддійських храмів дозволено тільки босоніж, при цьому можна обпалити стопи на розжарених від сонця каменях.

Комарі є скрізь. Беріть з собою фумігатор! В джунглях Шрі-Ланки, особливо в реліктовому дощовому лісі Синхараджа (Sinharaja), п’явки водяться. Навіть на чайних плантаціях рекомендовано ходити по стежках і в кросівках і бути уважними.

Беріть ліхтарик. На Шрі-Ланці досі пропадає електрика.

Якщо плануєте відвідування всіх точок культурного трикутника, купіть єдиний квиток “Round Trip entry ticket”, і уважно подивіться, що в нього включено (храм зуба Будди, наприклад, не включений).

Що спробувати на Шрі-Ланці

Основні страви каррі (з рибою, куркою, м’ясом), noodles (з рибою, куркою, м’ясом) і риба/курка/м’ясо з гарніром, як правило, з рисом або картоплею фрі. Середній чек за вечерю на двох в середньому 17 доларів.

На Шрі-Ланці дуже смачна випічка. Якщо чуєте полонез Огінського — значить це їде ваша булочка на різнобарвному тук-туку, обладнаному під магазин.

Варто спробувати курд – натуральний кисломолочний продукт типу йогурту. Виготовляють його з коров’ячого або буйволячого молока в керамічних мисках. Курд зберігається без холодильника в 30 градусну спеку і при перевертанні миски не виливається.

І, звичайно, боги Шрі-Ланки – це фрукти від тривіальних бананів і манго до джет-фрута.

Читайте також блоги Оксани Тукалевской:

Вікенд у Лейпцигу: покрокова інструкція, як побачити все за два дні

Орчха — загублене місто в серці Індії