Повінь – зміна системи

Menu
Close

У Вільнюсі пропонують апартаменти в стилі серіалу «Чорнобиль»

11.07.2019

Будинок не просто знаходиться в кварталі, де йшли зйомки — за словами власників, він постійно мелькає в кадрі, і вони навіть змогли розгледіти на екрані власний балкон. Житло належало бабусі і дідуся молодої людини, і з тих пір, як їх не стало, там нічого не змінилося.

Фото: airbnb.com

«Все в цій квартирі: інтер’єр, столові прилади, навіть постільну білизну точно такі ж, як показано в серіалі. Було так нереально дивитися серіал в цій квартирі. Досвід був захоплюючим, ми відчували, що подорожуємо в часі», — поділилася враженнями подруга сім’ї.

Експрес-інформація по країні

Литва (Литовська Республіка) – держава в Північній Європі.

 

Прапор

Герб

 

Столиця – Вільнюс

Найбільші міста: Вільнюс, Каунас, Клайпеда

Форма правління – Парламентсько-президентська республіка

Територія – 65 301 км2 (123-я в світі)

Населення – 2,89 млн чол. (137-я в світі)

Офіційна мова – литовська

Релігія – католицизм

ІЛР – 0,839 (37-я в світі)

ВВП – $48,35 млрд (84-я в світі)

Валюта – євро

Межує з Латвією, Білоруссю, Польщею, Росією (Калінінградська обл.)

Фото: airbnb.com

Сучасний холодильник молоді люди замінили на старий радянський, після чого зробили кілька фотографій і розмістили їх на Airbnb. Знімки житла вони також опублікували в соцмережах, де їх зауважив журналіст національного телебачення. Він зняв сюжет про квартиру і її нових власників, і після цього вони несподівано для себе отримали в подарунок багато предметів радянського побуту: люди дарували книги, меблі, посуд та інші речі, які були їм більше не потрібні.

Фото: airbnb.com

За словами власників житла, їх постояльці зможуть випробувати життя радянського громадянина, але «з західним комфортом», так як у ванній кімнаті нещодавно був проведений ремонт, а на кухні є сучасна техніка.

Читайте також:   «Буду молити Бога, щоб цих тварин знайшли!»: дружина вбитого поліцейського зробила заяву

Фото: airbnb.com

Фото: airbnb.com

Фото: airbnb.com

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», 5 неточностей серіалу «Чорнобиль» очима американця.

За матеріалами Tjournal

Читайте також:

Популярність турів в Чорнобиль зросла майже в два рази після серіалу

10 фільмів, щоб усвідомити масштаб аварії на ЧАЕС

Творці «Ігри престолів» знімуть міні-серіал про Чорнобильську катастрофу

 

 

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *