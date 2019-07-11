У Вільнюсі пропонують апартаменти в стилі серіалу «Чорнобиль»

Будинок не просто знаходиться в кварталі, де йшли зйомки — за словами власників, він постійно мелькає в кадрі, і вони навіть змогли розгледіти на екрані власний балкон. Житло належало бабусі і дідуся молодої людини, і з тих пір, як їх не стало, там нічого не змінилося.

«Все в цій квартирі: інтер’єр, столові прилади, навіть постільну білизну точно такі ж, як показано в серіалі. Було так нереально дивитися серіал в цій квартирі. Досвід був захоплюючим, ми відчували, що подорожуємо в часі», — поділилася враженнями подруга сім’ї.

Експрес-інформація по країні

Литва (Литовська Республіка) – держава в Північній Європі.

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Столиця – Вільнюс

Найбільші міста: Вільнюс, Каунас, Клайпеда

Форма правління – Парламентсько-президентська республіка

Територія – 65 301 км2 (123-я в світі)

Населення – 2,89 млн чол. (137-я в світі)

Офіційна мова – литовська

Релігія – католицизм

ІЛР – 0,839 (37-я в світі)

ВВП – $48,35 млрд (84-я в світі)

Валюта – євро

Межує з Латвією, Білоруссю, Польщею, Росією (Калінінградська обл.)

Сучасний холодильник молоді люди замінили на старий радянський, після чого зробили кілька фотографій і розмістили їх на Airbnb. Знімки житла вони також опублікували в соцмережах, де їх зауважив журналіст національного телебачення. Він зняв сюжет про квартиру і її нових власників, і після цього вони несподівано для себе отримали в подарунок багато предметів радянського побуту: люди дарували книги, меблі, посуд та інші речі, які були їм більше не потрібні.

За словами власників житла, їх постояльці зможуть випробувати життя радянського громадянина, але «з західним комфортом», так як у ванній кімнаті нещодавно був проведений ремонт, а на кухні є сучасна техніка.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», 5 неточностей серіалу «Чорнобиль» очима американця.

За матеріалами Tjournal

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