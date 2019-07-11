Ягоди-близнюки: у чому різниця між чорницями і лохиною

Лохина також відома як американська чорниця. Це найбільш поширений сорт для комерційного вирощування. Чорниця (або чорниця європейська) зазвичай не культивується, а збирається в дикому вигляді (на знімку вгорі — збір чорниць). І чорниці, і у лохини є цілий ряд сортів і переваг.

Зовнішній вид лохини і чорниці

Лохина — блакитна кругла ягода діаметром близько 5-13 мм, Колір темно-синій, а шкіра злегка матова. М’якоть лохини — від білого до жовтого кольору, містить дрібні світло-коричневі насіння. Лохина легко транспортується.

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Чорниця трохи менше, ніж лохина, близько 3-10 мм в діаметрі. Колір шкірки темніше і менш матовий. Найбільшим відмінністю є колір м’якоті. Чорниця має блакитну м’якоть, яка забарвлює все, на що потрапляє. Коли ви будете збирати чорницю, ваші кінчики пальців забарвляться в фіолетовий або синій, те ж саме і з мовою. Чорниця також більш м’яка і легко давиться.

Як лохина росте

Лохина широко культивується. Існує цілий ряд різних сортів лохини і кожна з яких володіє власним набором якостей. Переваги лохини в тому, що плоди ростуть на високих кущах, що полегшує їх збирання. Ягоди більше і щільніше, ніж чорниця, що робить їх ідеальними для збору і транспортування, не завдаючи шкоди ягоді. Лохина також зростає у пучках, що полегшує її збір.

Як росте чорниця

Чорницю рідко вирощують. Вона росте на низьких кущах на бідних на поживні речовини ґрунтах з високою кислотністю. Хоча ягоду зазвичай не культивують, її збирають і продають у свіжому вигляді на ринках в сезон або продають фруктовим компаніям для використання у перероблених продуктах і в замороженому вигляді в роздрібній торгівлі.

Смак лохини і чорниці

Ягоди лохини соковиті, смак солодкий, з легкою кислинкою. Смак м’який при вживанні в сирому вигляді і схожий на деякі фрукти — вишня, яблука і виноград. Чорниця має більш насичений смак і більш терпкий. У чорниці більше насіння, які можуть надати їй легку зернисту текстуру.

Чорниця і лохина: користь

І чорниця і лохина вважаються корисними для здоров’я. Однак, згідно з деякими дослідженнями, більше користі приносить чорниця. Вона століттями використовувалася в лікувальних цілях. Основною перевагою є високий вміст антоціанів, які запобігають ряд захворювань, таких як рак і хвороби серця.

Чорниця і лохина добре підходять для лікування діареї і проблем із зором. Обидві ягоди містять невелику кількість цукру, багато вітамінів і антиоксидантів і володіють прекрасним смаком.

Зберігання ягід

Лохина на зиму може зберігатися в замороженому вигляді. Її додають в кекси, до млинців з бананом і медом або кленовим сиропом, в смузі.

Чорниця на зиму також закривається. У нашому матеріалі ви можете прочитати, як робити варення з чорниці. Воно ідеально підійде до чізкейк і запіканок:

Де купити лохину і чорницю

Оскільки лохина культивується, вона зазвичай доступна круглий рік як свіжі ягоди. В Україні лохина росте в заболоченых лісах і на кам’янистих осипах Карпат, а також на штучних плантаціях, що з’явилися останнім часом у північних областях країни.

Чорницю можна знайти на ринках в сезон, іноді і в звичайних продуктових магазинах. Більша частина зібраної чорниці йде на переробку в харчову промисловість.

«Навколо Світу. Україна» повідомляв, де росте лохина.

За матеріалами «Новий час»

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