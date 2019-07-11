ЦВК скасувало реєстрацію “Слуги народу”

Центральна виборча комісія скасувала реєстрацію кандидатом у народні депутати від партії “Слуга народу” Олександра Куницького, передає Українська правда.

Відповідне рішення ЦВК ухвалила на своєму засіданні у четвер.

У діях кандидата помітили порушення, яке заважає йому балотуватися. А саме – він не проживав на території Україні останні 5 років.

У комісії розповіли, що до них надійшла скарга від іншого кандидата в депутати в окрузі Куницького №169 Олега Петріченка, у якій той просив скасувати реєстрацію конкурента, оскільки він припинив громадянство України.

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ЦВК перевірила і встановила, що протягом останніх 5 років Куницький виїжджав за межі України на період, що перевищував дозволені законом 90 календарних днів, а саме на 264 дні (з 15 березня 2015 року до 5 грудня 2015 року). Сам кандидат заявив, що їздив у відрядження, але, кажуть у комісії, відповідних доказів не надав. Зокрема, стверджував кандидат, у відрядженнях він виконував редакційні завдання “1+1 продакшн”.

“Таким чином, Куницьким О.О. не дотримано вимоги Конституції України та закону щодо проживання в Україні протягом останніх п’яти років на день проведення позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року”, – кажуть у ЦВК.

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