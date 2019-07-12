Гігантські собаки, в існування яких важко повірити: реальні знімки і ніякого фотошопу

Вірите ви чи ні, але всі фотографії, які продемонстровані в статті, є знімками реальних тварин. Жодна з цих фотографій не була змінена в Photoshop або будь-якому іншому редакторі. Подивіться і переконайтеся самі, що гігантські собаки чарівні і привабливі, але піклуватися про них – важка праця.

Гігантські собаки

Поряд з такою собакою можна не турбуватися про власну безпеку. Це не тільки відданий друг, але і сильний захисник.

Величезна собака з добрим поглядом великих очей.

Велика, сильна і витривала собака, яка стане мрією шанувальника незвичайних порід тварин.

Цей пес вирішив відпочити разом з господарем. Нічого незвичайного — звична сцена в будинку людини, який завів величезну собаку.

Похід по магазинах з улюбленим вихованцем. А як би ви відреагували, якби зустріли таку парочку? Визнаємо, що пес виглядає трохи загрозливо

Ні, це не фотошоп. В природі дійсно існує собака таких розмірів, з якою зможе впоратися не кожен господар.

Мабуть, це саме незвичайне сімейне фото — благородний пес і його люблячі господарі.

Хіба він не чарівний? Цей пес схожий на велику плюшеву іграшку, яку хочеться ніжно погладити і ласкаво обійняти.